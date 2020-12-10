حكومة السويد تقترح تمديد ضمانات القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الحكومة السويدية- اليوم الخميس- تقديم اقتراح إلى البرلمان لتمديد العمل ببرنامج ضمانات القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى يونيو من العام المقبل، في إطار الجهود الرامية لمساعدة الشركات في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أنه من المقرر خفض حجم برنامج ضمانات القروض بمقدار النصف إلى 50 مليار كورون سويدي خلال 2021، مضيفة أن الشركات السويدية استخدمت حتى يوم 27 نوفمبر الماضي ضمانات قروض بقيمة 2.4 مليار كورون فقط.وتقول الحكومة، إن حالة الغموض ما زالت تحيط بالتطورات الاقتصادية، وبخاصة في مجالات مثل النقل والسياحة، وهو ما يتطلب ضرورة استمرار الدعم الحكومي للشركات العاملة في هذه المجالات.كان برنامج ضمانات القروض أطلق في الربيع الماضي بهدف المساعدة في التخفيف من حدة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.ويستند البرنامج إلى اتفاق بين حزب الوسط والحزب الليبرالي اللذين يشكلان الحكومة الائتلافية في السويد.