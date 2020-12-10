ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني سبل التعاون

بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون "العلاقات الثنائية" وسبل تعزيزها.جاء ذلك، خلال استقبال جونسون للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة البريطانية لندن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإمارات الحكومية الخميس.واستعرض الجانبان خلال اللقاء "العلاقات التاريخية والاستراتيجية، التي تربط البلدين وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة في مختلف المجالات"، حسب بيان الوكالة، وناقشا كذلك "العلاقات الاقتصادية والتجارية وفرص تعزيز هذه العلاقات وتطويرها".كما تناول الجانبان "تعاون البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وأهمية تعزيز العمل الجماعي الدولي لاحتواء تداعيات الجائحة وتوفير العلاجات واللقاحات ضد الفيروس، وإتاحة وصولها العادل إلى جميع دول العالم، خاصة المجتمعات الفقيرة".قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من العديد من الصراعات "تحتاج إلى حكمة ورؤية جديدة وحوار للوصول إلى سلام يحقق تطلعات شعوب المنطقة للتنمية والاستقرار".وأعرب عن أمله "في أن تسهم معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية في تعزيز فرص السلام والازدهار في إقامة علاقات فاعلة وبناءة بين دول المنطقة".كما شدد على أن "التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية تعد مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار ونشر الفوضى والتطرف والإرهاب في الشرق الأوسط".