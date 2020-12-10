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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

887 وفاة و16999 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:24 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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قالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت 887 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، مقابل 499 في اليوم السابق، مضيفة أنها سجلت 16999 إصابة جديدة ارتفاعا من 12756 أمس.

وسجلت إيطاليا إجمالا 62626 وفاة منذ ظهور الوباء في فبراير، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت البلاد 1.787 مليون إصابة حتى اليوم.

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