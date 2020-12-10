يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أبرز حفلات رأس السنة الجديدة 2021، حيث تفصلنا أيام قليلة عن بداية العام الجديد، ويستعد المصريون كل عام لقضاء رأس السنة وسط الحفلات والأجواء الرومانسية والموسيقى الصاخبة، فقد يودعون عام ويستقبلون آخر، وتختلف هذه الليلة عن باقي ليالي أيام السنة، ويعتبر عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة القطاعين الحكومي والخاص.





يقضي البعض هذه الليلة داخل السينما والمسرح، وآخرون على الكورنيش، بينما يقضيها البعض الآخر في حضور الحفلات، ويبحث المواطنين خلال الساعات الحالية على أهم وأبرز الحفلات التي ستكون في رأس السنة.





الدستور " ترصد خلال السطور القادمة الحفلات الخاصة برأس السنة 2021.

أبرز حفلات رأس السنة الجديدة 2021

منذ ما يقرب من شهر ونصف، استعدت الفرق الموسيقية، ونخبة كبيرة من المطربين والفنانين، إحياء تلك الليلة، في مختلف الأماكن التي تحتفل بها وهي دار الأوبرا المصرية، وساقية الصاوي، والفنادق والأندية وجميع الأماكن التي تقام فيها احتفالات.





واستعد عدد من المطربين للاحتفال بتلك الليلة وسط أجواء ضوئية، وعروض ترفيهية مميزة وحفلات الموسيقية، ومن بين النجوم الذين استعدوا للحفل وأعلنوا ذلك عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة أصالة والفنان صابر الرباعي، وآمال ماهر، وحكيم، ومصطفى حجاج، داخل فنادق مصر الشهيرة، كما تقدم ساقية الصاوي عدد من النجوم الصاعدين لإحياء تلك الليلة.





ومن الأماكن التي تقام بها حفلات في رأس السنة أيضا، المراكب النيلية التي يفضلها الأجانب والسياح نظرا للروح والأجواء التي تقدمها، وبرج القاهرة، والأهرامات، والأندية الشهيرة.

حقيقة إلغاء الاحتفالات برأس السنة

تداولت أخبار عبر المنصات الإلكترونية، وموقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء الاحتفالات برأس السنة هذا العام نظرًا لما يمر به العام من فيروس كورونا المستجد الذي حصد العديد من الأرواح حول العالم، إلا أنه سرعان ما تم نفي تلك الأنباء، حيث استعد الأشخاص للاحتفال بهذه الليلة.





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