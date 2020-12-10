الإمارات ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل

قال الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إن الإمارات المتحدة ترحب باعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، حسبما نقلت قناة العربية.وأضاف ولي عهد أبوظبي، أن الإمارات ترحب أيضا بقرار المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الاتفاق خطوة سيادية لتعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار.سجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس نقطة دبلوماسية جديدة عبر إعلانه أن المغرب سيطبّع علاقاته مع إسرائيل، بعد ثلاث دول عربية أخرى، وأن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.وكتب ترامب في تغريدة "تقدم تاريخي آخر اليوم!"، مضيفًا: "وافقت إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في اختراق هائل في سبيل السلام في الشرق الأوسط!".وعقدت المغرب اليوم الخميس إتفاقية تطبيع علاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية، وسبقتها في ذلك الإمارات والبحرين والسودان خلال عام 2020.