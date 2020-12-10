ارتفاع طفيف لأسعار المستهلك في أمريكا خلال نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات.وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي، بنسبة 0.2% شهريا، بعد استقراره خلال الشهر السابق، وجاء ارتفاع المؤشر متفقا مع توقعات المحللين.شمل ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي مجموعة كبيرة من السلع والخدمات، حيث لم يزد معدل الزيادة لأي بند من بنود المؤشر عن ربع نقطة مئوية.وتراجعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% في الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% بعد ارتفاع بنسبة 0.1% خلال أكتوبر الماضي.وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا 0.2% خلال نوفمبر الماضي، بعد استقراره خلال الشهر السابق.وكان المحللون يتوقعون أيضا ارتفاع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي.ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة تقريرا منفصلا عن أسعار المنتجين (الجملة) خلال نوفمبر الماضي.