واشنطن: أجهزة الأمن التابعة للحوثيين ارتكبت انتهاكات جسيمة

https://www.facebook.com/USEmbassyYemen/posts/10157881411344021

أكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن، الخميس، أن أجهزة الأمن والاستخبارات التي يسيطر عليها الحوثيون مارست التعذيب والاحتجاز التعسفي.وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها على موقع فيسبوك، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مرتكبي الفساد ومنتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.أشارت السفارة الأمريكية إلى أن أجهزة الأمن والمخابرات التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن انتهاكات حقوقية خطيرة، كما مارست التعذيب والاحتجاز التعسفي بحق المدنيين.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات على 5 مسئولين في ميليشيات الحوثي شملت سلطان صالح زابن مدير البحث الجنائي لدى الميليشيات، وكذلك عبدالرب جرفان رئيس جهاز الأمن القومي لجماعة الحوثي.وشملت، أيضًا، عبدالقادر الشامي، ومطلق المراني نائب رئيس جهاز الأمن القومي وعبدالحكيم الخيواني رئيس جهاز الأمن في الميليشيات.