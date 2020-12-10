«كورونا يتوحش».. آلام العين عرض جديد والرجال أكثر عرضة للوفاة

توصلت دراسة جديدة، إلى أن المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» من الرجال معرضون بشكل أكبر لخطر دخولهم إلى وحدات العناية المركزة والموت مقارنة بالنساء، إذ وجد الباحثون فروقًا كبيرة في نسب التعرض للخطر بينهما.وأكد الباحثون أن الرجال المصابين بفيروس كورونا المستجد كانوا أكثر عرضة بنحو ثلاث مرات للعلاج داخل العناية المركزة وكانت لديهم احتمالات أعلى للوفاة، بشكل أكبر من النساء.الرجال أكثر عرضة لمضاعفات كوروناوقال الفريق البحثي من جامعتي «كوليدج لندن» و«كيب تاون»، إن النتائج تقدم بعض الأدلة على الاختلافات بين الجنسين وأن الرجال والنساء قد يحتاجون إلى أنواع منفصلة من العلاجات.واستند الفريق البحثي على 92 دراسة من جميع أنحاء العالم تم إجراؤها في الفترة ما بين 1 يناير و1 يونيو الماضيين، وشملو أكثر من 3.1 مليون مصاب بفيروس كورونا من 46 دولة و44 ولاية أمريكية.ورأوا أنه من بين المصابين بكورونا، كان حوالي 1.57 مليون من النساء ونحو 1.53 مليون من الرجال، قائلين إن هذا يظهر أنه هناك تقارب في أعداد الجنسين ولا يوجد واحد منهما أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 عن الآخر.الجهاز المناعي للمرأة أقوى ضد كوروناوتابعوا: "رغم ذلك، هناك اختلاف بين الجنسين في الإصابة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، فهناك أكثر من 12 ألف مريض احتجوا إلى الدخول للعناية المركزة، منهم حوالي 8 آلاف رجل و4 آلاف سيدة"، مشيرين إلى أنه من بين أكثر من 200 ألف مريض توفوا جراء فيروس كورونا، كان 120 ألف منهم رجال، فيما بلغ عدد الوفيات من السيدات 90 ألفا.وأكد الباحثون أن الرجال أكثر عرضة بمقدار 2.84 مرة عن الإناث للدخول إلى وحدات العناية المركزة، كما أنهم أكثر عرضة للوفاة بمقدار 1.39 مرة عن النساء، موضحين أن 60% من حالات الوفاة بسبب كورونا هم رجال.وأضاف الباحثون أن الدرسات التي تم فحصها أثبتت أن الجهاز المناعي للمرأة ينتج مستويات أعلى من الأجسام المضادة والبروتينات اللازمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، ما يجعلهم أقل عرضة للمعاناة من المضاعفات الخطيرة لكوفيد-19.عرض جديد للإصابة بكوروناكما كشفت دراسة حديثة، عن أن آلام العين قد تكون عرض جديد للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن أبرز تلك الأعراض هو الالتهاب الذي يصيب ملتحمة العين.وقال باحثون في جامعة «انجليا روسكين» البريطانية إن ذلك العرض يوفر مزيدًا من الفهم لكيفية انتقال «كوفيد-19» الجديد عبر الجسم، عبر دراستهم لحالات مصابين ثبت إصابتهم بالفيروس.وذكرت شاهينا باردان المؤلفة الرئيسية للدراسة، في معهد الروؤية والعيون التابع للجامعة البريطانية: "هذه هي الدراسة الأولى للتحقيق في أعراض العين المختلفة التي تدل على التهاب الملتحمة فيما يتعلق بكوفيد-19، والإطار الزمني لها فيما يتعلق بأعراض الفيروس المعروفة ومدة ظهورها واستمرارها".التهاب ملتحمة العين دليل إصابة بكوروناوجاء في الدراسة أن التهاب العيون كان أكثر شيوعًا بشكل ملحوظ بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، إذ أبلغ 16% من المصابين عن مشكلة في أعينهم كأحد الأعراض التي وجدت بالتزامن مع الإصابة بالمرض.ووجدت الدراسة أنه من بين 83 مشاركًا، أبلغ 81% عن مشاكل في العين في غضون أسبوعين من بدء الأعراض المعروفة لكوفيد-19، فيما قال 80% منهم إن آلام العين استمرت لأقل من أسبوعين، موضحةً: "في حين أنه من المهم أن يتم تضمين الأعراض العينية في قائمة الأعراض المحتملة لفيروس كورونا، إلا أنه تتم مناقشة أن التهاب العين يجب أن يحل محل (التهاب الملتحمة) لأنه من المهم التمييز بين أعراض أنواع العدوى الأخرى، مثل الالتهابات البكتيرية".وأضافت شاهينا باردان: "هذه الدراسة مهمة لأنها تساعدنا على فهم المزيد حول كيف يمكن لفيروس كورونا المستجد أن يصيب الملتحمة، وكيف ينتشر كوفيد-19 عبر الجسم".