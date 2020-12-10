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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«ريموشكا» تخطف الأنظار بإطلالة الأميرات في ختام «القاهرة السينمائي»

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:33 م
ريم الطايف
ريم الطايف
دعاء عبد المقصود
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خطفت الإعلامية ريم الطايف الشهيرة بلقب "ريموشكا"، الأنظار في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ42 التى تقام بدار الأوبرا المصرية.

وارتدت ريموشكا فستانا طويلا باللون الأزرق مفتوحًا من الأعلى بقصة الأوف شولدر، وفضفاضا من الأسفل ومطرزا ببعض الأحجار لتشبه الأميرات في إطلالتها لتناسقها مع قوامها، وهو من تصميم مصمم الأزياء اللبنانى باسيل سودا.

وصففت ريم الطايف شعرها لأعلى ووضعت ماكياجا لائقا مع إطلالتها أشرف عليه صالون محمد الصغير وهو ما أضفى عليها الرقي والجاذبية تتهافت عدسات المصورين لالتقاط الصور للبلوجر العالمية أثناء سيرها على السجادة الحمراء لدخول القاعة الرئيسية لتحصل على لقب أفضل إطلالة في المهرجان ونال استحسان الجمهور ووصفوها بالأنيقة والمميزة.

وعبرت ريموشكا عن سعادتها بحضور فعاليات المهرجان الذي تحرص دائما على أن تكون أحد ضيوفه كل عام، حيث وصفت إقامة هذه الدورة في ظل جائحة كورونا التى تجتاح العالم بالإنجاز الكبير الذي يسحب لإدارة المهرجان تحت قيادة محمد حفظى رئيس المهرجان.

من ناحية أخرى تدرس ريموشكا عددا من العروض التلفزيونية أبرزها برنامج عن الموضة لكنها لم تستقر حتى الآن، لاسيما بعد نجاح تجربة برنامجها "على هوى ريموشكا" الذي استضافت من خلاله عددًا من رموز ومشاهير المجتمع العالم العربي للحديث عن مسيرتهم المهنية الناجحة.

ويأتي برنامج "على هوى ريموشكا" بعد نجاحات ريم الطايف في مجال "الفاشون" كواحدة من أهم وأشهر الفاشون بلوجرز، إذ تعد سفيرة لأهم الملابس والاكسسوارات والماركات العالمية، وأول سيدة عربية تدخل السوق العالمية، وتعرض جميع ملابس واكسسوارات الماركات العالمية في المهرجانات، ومنها مهرجان كان الفرنسي.

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