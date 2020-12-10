المجلس الأوروبي يوافق على ميزانية الاتحاد البالغة 1.8 تريليون يورو

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، أنه تمت الموافقة على ميزانية الاتحاد الأوروبي المؤجلة البالغة 1.8 تريليون يورو وصندوق التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الخميس.وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية- اليوم- أن هذه الموافقة جاءت بعد أن أزالت المجر وبولندا حق النقض، بالتزامن مع اجتماع قمة للقادة الأوروبيين في بروكسل.وكان رئيسا وزراء بولندا والمجر قد تعهّدا مؤخرًا بإعلان جبهة موحدة والتمسك بحق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوقه الضخم لمواجهة وباء كورونا.