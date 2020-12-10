حملة موسعة بحدائق الأهرام لمواجهة انتشار «التوك توك»

شنت منذ قليل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، وخاصة شرطة المرور حملة موسعة فى منطقة حدائق الأهرام لمواجهة انتشار "التوكتوك".وقامت قوات الأمن بالتعاون مع محافظة الجيزة بشن هذه الحملة التنفيذية بعدد كبير من الشوارع الرئيسية لحدائق الأهرام وبوابتها الأربعة، مثل شارع الضغط العالى وشارع الثروة المعدنية.وكان محافظة الجيزة قد أعلن منذ أيام قليلة عن خطة المحافظة للتخلص من التوكتوك داخل المدينة التي تقع على طريق الجيزة الفيوم.