المتحدث باسم نتنياهو: اتصالات قريبة بين مسئولين في المغرب واسرائيل

أكد المتحدث أوفير جندلمان، باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، تطلع بلاده لسلام دافئ مع دولة المغرب، بعد إعلان اتفاق السلام الثنائي بين البلدين.وأضاف جندلمان: "هناك اتصالات قريبة ستعقد بين المسؤولين في المغرب وإسرائيل"، واصفا قرار المغرب بـ"التاريخي" حيث تطلع الحكومة الاسرائيلة للعمل مع المغرب بشكل سريع، وفقا لقناة العربية.وقال: "المتحدث باسم نتنياهو، الاتفاق مع المغرب يعزز السلام في المنطقة"، مردفا: "نتطلع لتوسيع دائرة السلام في المنطقة".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توقيع إعلان يعترف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، تزامنا مع الكشف عن موافقة المملكة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.