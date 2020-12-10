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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«على طول البحر» يفوز بجائزة أفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:20 م
فيلم على طول البحر
فيلم على طول البحر
حسين الجندي
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فاز فيلم "على طول البحر - Along the Sea " إخراج أكيو فوجيموتو، بجائزة أفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر وقدرها 50 ألف جنيه تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي عرضه المهرجان في قسم البانوراما الدولية، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من إنتاج اليابان، وفيتنام، وتدور أحداثه حول ثلاث فتيات تنتقل من فيتنام إلى اليابان بحثًا عن فرص عمل وحياة أفضل ولكن بطريقة غير شرعية. تتعرض إحداهن لأزمة صعبة وموجعة تضطر بسببها للتخلي عن جزء غالي منها.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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