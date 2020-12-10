الليرة التركية تهبط بعد حديث مصادر عن عقوبات أمريكية وشيكة

واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار في المعاملات المتأخرة، الخميس، بعد أن قالت مصادر إن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400.ونزلت الليرة إلى 7.9290 أمام العملة الأمريكية وسجلت 7.9175 في الساعة 1822 بتوقيت جرينتش، منخفضة 1.25% عن إغلاق أمس الأربعاء.