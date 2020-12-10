هنادي مهني وأحمد خالد صالح: نستمتع بالعمل معًا

قالت الفنانة الشابة هنادى مهنى إنها تتمنى العمل مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، دائما لأن العمل معه ممتع جدًا، لأنه ممثل مميز وذلك خلال حضورها لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصريةأما الفنان أحمد خالد صالح، فقال إن العمل مع أى حد تحبه أو هناك تفاهم بينكما أفضل فبالتأكيد الشغل مع هنادى هيكون أحسن حاجة"، وأضاف انه سعيد بعرض أول حلقة من مسلسله الدرامي الجديد أنصاف مجانين على هامش فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 42 والتي تختتم فاعلياتها اليوم.وأكد أحمد أنه لم يحسم مشاركته في السباق الرمضاني المقبل فمازال في مرحلة الدراسة لعدد من العروض.