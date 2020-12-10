حبس مرشح خاسر و24 من أنصاره لقطعهم طريق «دمياط- الإسكندرية»

قرر المستشار عمرو جلال، رئيس نيابة بلقاس، پإشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية حبس مرشح خاسر فى انتخابات مجلس النواب عن دائرة بلقاس و24 شخصًا من انصاره 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم اتهامات بقطع الطريق الدولي الساحلي والتجمهر وقطع "دمياط- الإسكندرية" من الاتجاهين امام مدينة المنصورة الجديده لإعلان رفضهم للحصر العددي لأصوات الناخبين، التي أعلنتها اللجنة العامة في بلقاس، وهو ما يجعل مرشحهم خاسرا.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من إدارة النجدة بقيام العشرات من أهالي منطقة الحفير التابعة لمركز بلقاس وقرى مجاورة بقطع الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة المنصورة الجديدة وقاموا بوضع إطارات السيارات وأشعلوا النيران بها رافضين نتيجة الانتخابات، كما قامت عدد من السيدات بافتراش الأرض؛ اعتراضًا على سقوط ابن منطقتهن عوض أبوالنجا الذي كان يخوض جولة الإعادة عن دائرة بلقاس.انتقل مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وقوات الأمن المركزى وضباط مباحث جمصة إلى مكان الواقعة وتم التعامل مع المحتجين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم وتمكنت القوات من ضبط 24 شخصًا والمرشح الخاسر عوض أبوالنجا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.