رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس مرشح خاسر و24 من أنصاره لقطعهم طريق «دمياط- الإسكندرية»

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:26 م
حبس
حبس
عمرو الحوتى
طباعة
قرر المستشار عمرو جلال، رئيس نيابة بلقاس، پإشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية حبس مرشح خاسر فى انتخابات مجلس النواب عن دائرة بلقاس و24 شخصًا من انصاره 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم اتهامات بقطع الطريق الدولي الساحلي والتجمهر وقطع "دمياط- الإسكندرية" من الاتجاهين امام مدينة المنصورة الجديده لإعلان رفضهم للحصر العددي لأصوات الناخبين، التي أعلنتها اللجنة العامة في بلقاس، وهو ما يجعل مرشحهم خاسرا.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من إدارة النجدة بقيام العشرات من أهالي منطقة الحفير التابعة لمركز بلقاس وقرى مجاورة بقطع الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة المنصورة الجديدة وقاموا بوضع إطارات السيارات وأشعلوا النيران بها رافضين نتيجة الانتخابات، كما قامت عدد من السيدات بافتراش الأرض؛ اعتراضًا على سقوط ابن منطقتهن عوض أبوالنجا الذي كان يخوض جولة الإعادة عن دائرة بلقاس.

انتقل مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وقوات الأمن المركزى وضباط مباحث جمصة إلى مكان الواقعة وتم التعامل مع المحتجين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم وتمكنت القوات من ضبط 24 شخصًا والمرشح الخاسر عوض أبوالنجا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2020

مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

الصور

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

image description

محافظة أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة (صور)

image description

محافظ أسيوط يشهد مقابلات شخصية لاختيار قيادات لشغل وظائف قيادية

image description

«متحدون على مكافحة الفساد».. فعاليات ثقافية وفنية بمدارس أسيوط

الأكثر قراءة

مصدر: مصر تحصل على 50 ألف جرعة لقاح كورونا.. والتطعيم خلال أيام

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

«كاف» يعلن تأجيل السوبر الإفريقي

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

«كورونا يتوحش».. آلام العين عرض جديد والرجال أكثر عرضة للوفاة

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 وبداية شهر رمضان 1442

1 من كل 5 ألمان يشعر بالوحدة في أزمة كورونا

ستار بلاستيكي لعناق ماما نويل في البرازيل في خضمّ الوباء

أيام زمان

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجل المستحيل
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
المزيد

الثقافة

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

حكايات نجيب محفوظ فى دفتر الأطباء

«الحرافيش» يكشفون المواقف الإنسانية فى حياة نجيب محفوظ

«هي قوية» كتاب جديد لسارة جمال عن «دار النخبة»