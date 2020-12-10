سفيرنا فى لندن: «الإخوان» كارثة.. وأفكارها تشرعن الإرهاب

حذر طارق عادل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، من أن جماعة «الإخوان» هى أصل العنف، ومنها خرجت الأفكار التى تم على أساسها تنفيذ الهجمات الإرهابية فى أجزاء مختلفة من العالم، بما فى ذلك أوروبا.وقال «عادل»، فى مقال نشرته صحيفة «ذا ناشيونال»: «لقد شهدت بريطانيا تداعيات لأفكار الإخوان، وبعد ٥ سنوات من وقوع هجمات إرهابية فى باريس أسفرت عن مقتل ١٣٠ مدنيًا بريئًا، ما زالت أوروبا تعانى على أيدى المتطرفين، لكن هل هناك من يستمع؟». وأضاف: «الهجمات فى المملكة المتحدة خارج مجلسى البرلمان فى وستمنستر، وفى جسر لندن، خلال ٢٠١٧، ومرة أخرى فى عام ٢٠١٩، نشأت من نفس الجذور، من أيديولوجية الكراهية السامة العابرة للحدود التى لا تعرف حدودًا ولا أوطانًا».وشدد على ضرورة إجراء مباحثات ومناقشات صادقة حول العلاقة بين «المتطرفين العنيفين» و«المتعاطفين غير العنيفين معهم»، مشيرًا إلى أن «الإخوان» تعمل على خلق مبررات لتمرير أفكارها التى تهدف إلى «شرعنة» الهجمات الإرهابية فى أجزاء مختلفة من العالم، بما فى ذلك أوروبا.وواصل «عادل»: «وفرت جماعة الإخوان (المظلة السلمية) للجماعات الإرهابية، الشرعية والغطاء السياسى لأولئك الذين يرتكبون الفظائع باسم الإسلام، بعدما أرست أسسًا أيديولوجية لعشرات المسلمين للجوء إلى العنف، قائمة على اعتبار المجتمعات الغربية معادية للإسلام ومجتمعاته، وبالتالى يحق للمسلمين الدفاع عن دينهم بالعنف، حتى ضد المدنيين الأبرياء، والنتيجة النهائية هى سلسلة هجمات تنظيم داعش الإرهابى والأحداث المأساوية التى شهدتها فيينا مؤخرًا».كان مسلح قد قتل ٤ أشخاص وأصاب أكثر من ١٠ آخرين، فى العاصمة النمساوية فيينا، خلال الشهر الماضى، وتبين أنه ينتمى إلى تنظيم «داعش» الإرهابى، وأنه سُجن فى العام الماضى لمحاولته السفر إلى سوريا.وانتقل للحديث عن تجربة مصر مع «الإخوان»، قائلًا إن الجماعة تهدف إلى تشويه وتدمير صورة مصر، وفى الأشهر الـ١٢ التى أعقبت الانتخابات الرئاسية فى ٢٠١٢، دخلت مصر فى نفق «الإسلام السياسى» المظلم، ولا يخفى على أحد أن «الإخوان» لم يغفروا لمصر الاحتجاجات التى أدت إلى الإطاحة بهم عن السلطة فى صيف ٢٠١٣، ولا يخفى أيضًا محاولاتها لتقويض التقدم اللاحق للبلاد، بقيادة قناة «الجزيرة» القطرية ووسائل الإعلام الأخرى الموالية للتنظيم.وحذر من أن التهديد الذى يشكله «الإخوان» هذه الأيام «عظيم» كما كان فى أى وقت مضى، لأنها جماعة لا تؤمن بفكرة «الدولة القومية» التى يعتبرها الغرب أمرًا مفروغًا منه، وتحلم بحكم الخلافة، وتسعى إلى التطبيق الأكثر صرامة لـ«الإسلام الأكثر تحفظًا»، وهى أمور تعد «لعنة على الحضارة الإنسانية».وقال سفير مصر لدى المملكة المتحدة: «جماعة الإخوان المسلمين كارثة على العالم بأسره وليس على مصر فقط، ولم يكن العنف بعيدًا عنها طوال تاريخها، منذ محاولاتها تأسيس جناح عسكرى مسلح، فى الستينيات، مع طغيان أفكار شخصيات بارزة تدعو إلى العنف مثل سيد قطب، وصولًا إلى يوسف القرضاوى، الزعيم الروحى للجماعة، الذى برر الهجمات الانتحارية ضد المدنيين، قائلًا إنها (استشهاد باسم الله وليست انتحارًا)».وذَكرَ الغرب أن أيمن الظواهرى، خليفة أسامة بن لادن فى زعامة تنظيم «القاعدة» الإرهابى، بدأ على طريق العنف كعضو فى جماعة «الإخوان»، معربًا عن أسفه من أن الربط بين «الإخوان» و«داعش» و«القاعدة» وجماعات الإرهاب ليس عالميًا، لكن «هناك دولًا أوروبية بدأت تشعر بالعواقب، وبعضها تبنى تدابير سياسية جديدة لمواجهة خطر الجماعة، بينما تتباطأ أخرى فى الاستجابة».وأضاف: «فى بريطانيا، عام ٢٠١٤ تمت إتاحة الفرصة لمواجهة هذا التهديد القومى، بتكليف السفير البريطانى فى الرياض آنذاك، جون جنكينز، بمراجعة أنشطة جماعة الإخوان، نيابة عن حكومة المملكة المتحدة».ونقل بعضًا مما جاء فى هذا التقرير، ومن بينه أن «الإخوان» مستعدة لتأييد العنف بما فى ذلك الإرهاب، وأفكارها وتكتيكاتها فى بريطانيا والخارج تتعارض مع القيم والمصالح الوطنية والأمن القومى، وسط سعى الموالين لها إلى ضخ فكرتهم عن «الإسلام المحافظ» فى بريطانيا والغرب بشكل عام.ونبه التقرير إلى أن «الكثير عن جماعة الإخوان فى المملكة المتحدة لا يزال طى الكتمان، بما فى ذلك العضوية وجمع الأموال والبرامج التعليمية، لكن المرتبطين بها والمنتسبين إليها كان لهم تأثير كبير على أكبر منظمة طلابية مسلمة فى المملكة المتحدة، والمنظمات الوطنية التى ادعت أنها تمثل المجتمعات الإسلامية، وعلى هذا الأساس سعت وأجرت حوارًا مع الحكومة والجمعيات الخيرية وبعض المساجد».واختتم السفير مقاله قائلًا: «عندما نُشر تقرير جنكينز، قال رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، إن النتائج كشفت عن علاقة الإخوان الغامضة للغاية بالتطرف العنيف، لكن بعد مرور هذه السنوات، لم يتم فعل ما يكفى للتعامل مع ما خلص إليه التقرير أو تصريحات كاميرون».