قانون مكسيكي يسمح لـ«المركزي» بشراء الدولارات الفائضة من البنوك

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الخميس اعتزامه احترام القانون الذي ينظره الكونجرس المكسيكي حاليا ويسمح للبنك المركزي بشراء الدولارات الفائضة لدى البنوك التجارية والتي لا تجد وسيلة لتصريفها.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجلس الشيوخ المكسيكي أقر مشروع القانون أمس الأربعاء وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.في الوقت نفسه لم يرد الرئيس المكسيكي على سؤال عما إذا كان يوافق على مشروع القانون.من ناحية أخرى، قال الرئيس المكسيكي إنه يعتزم السعي إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% على الأقل خلال العام المقبل، مضيفا أن إصلاح نظام التقاعد سيحد من الرسوم المفروضة على اشتراكات التقاعد بهدف تحسين دخل العمال.