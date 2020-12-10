الفقيه.. شوقي علام: مؤتمر دولى بأوروبا للتعريف بالنبى (حوار)

مفتى الجمهورية أكد التواصل مع الإعلام العالمى لتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام

المؤسسات الدينية المصرية تعاملت بحكمة مع أزمة الإساءة للرسول واستنكرت محاولات بعض الدول والمنظمات المتطرفة إيقاد نار الفتنة

تأسيس صفحات على مواقع التواصل.. وإصدار مجلة للرد على الأفكار الهدامة لتنظيم داعش الإرهابى

تكثيف ساعات البث المباشر للرد على أسئلة المواطنين.. ولا ندع الفرصة للإرهابيين للانفراد بالساحة

■ بداية.. ما تفاصيل خطة دار الإفتاء للدفاع عن النبى محمد فى الغرب؟

■ هل تشعر بأن ما قدمته المؤسسات الدينية- حتى الآن- كافٍ للدفاع عن النبى؟

■ كيف تسهم عملية الترجمة فى دعم تواصل الدار مع الغرب؟

■ تستخدم الجماعات الإرهابية كل الطرق الحديثة لنشر سمومها.. كيف تتصدى الدار لها؟

■ هل أثر انتشار فيروس كورونا على خطة عمل الدار هذا العام؟

■ كيف شاركت الدار فى توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا؟

■ هل تحتاج مواجهة أفكار جماعات الإسلام السياسى لمجهود أكبر؟

■ كيف ترى تطور ظاهرة الإسلاموفوبيا؟

■ كيف نرد على من يلصقون الإرهاب بالدين الإسلامى؟

كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، عن أن خطة دار الإفتاء للدفاع عن النبى محمد تتضمن الإعداد لمؤتمر دولى كبير فى أوروبا للتعريف بالرسول، يمكن أن يعقد فى باريس، مشيرًا إلى العمل على تدريب قيادات المراكز الإسلامية العالمية.وقال «علام»، فى حواره مع «الدستور»، إن المواطنة الصالحة تجعل المسلمين عنصرًا فاعلًا فى تحقيق الاستقرار المجتمعى بالغرب، لافتًا إلى أهمية توضيح حدود حرية التعبير ومن يحق له التحدث باسم الإسلام، والتواصل مع سفراء العالم لاتخاذ إجراءات لصيانة المقدسات الدينية.ونوه بأن الدار ترجمت إصداراتها لـ١٣ لغة لتسهيل سبل التواصل مع غير الناطقين باللغة العربية فى شتى بقاع الأرض، وعقدت سلسلة دورات تدريبية إلكترونية للمتصدرين للشأن الدينى بالاتحاد الأوروبى، بهدف تكوين إجماع علمائى يهمِّش الأطراف التى تسعى إلى تأجيج الصراع.- منذ بداية أزمة الرسومات المسيئة للنبى، صلى الله عليه وآله وسلم، بدأنا فى دار الإفتاء- عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- دراسة الوضع من مختلف الجوانب، من أجل وضع خطة متكاملة وعملية تشمل إطلاق عدة مبادرات ومشروعات لمواجهة هذا الأمر والعمل على ألا يتكرر.وتشمل الخطة الإعداد لمؤتمر دولى كبير فى إحدى العواصم الأوروبية- قد تكون باريس- للتعريف بالنبى محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، ويوضع برنامجه بما يتناسب مع العقلية الغربية ولغة خطابها.ومن بين بنود الخطة إعادة العمل على مقررات المؤتمر الدولى الأول «التكوين العلمى والتأهيل الإفتائى لأئمة المساجد للأقليات المسلمة فى العالم» الذى عُقد لدراسة ظاهرة المراكز الإسلامية فى الغرب، ومد يد العون لتأهيل قياداتها وتدريبهم على المنهج الوسطى الذى يوازن بين الالتزام بالثوابت الدينية والتحلى بالمواطنة الصالحة، التى تجعل المسلمين عنصرًا فاعلًا فى تحقيق الاستقرار المجتمعى فى بلاد الغرب.كما تتضمن الخطة تنفيذ حزمة من الإجراءات خلال الفترة المقبلة، على رأسها التواصل مع الإعلام العالمى- والفرنسى على وجه الخصوص- لنشر مقالات رأى حول الصورة الحقيقية للإسلام ورسالة الرحمة والسلام لنبى الرحمة، وكذلك توضيح وجهة النظر الإسلامية فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة، مثل: حرية التعبير وحدودها، ومن يحق له التحدث باسم الإسلام، والحوار بين الأديان والثقافات.وعلى الجانب الدبلوماسى، سنتواصل مع سفراء العالم والاتحاد الأوروبى على وجه الخصوص، فى مصر والدول الأعضاء بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، لاتخاذ مواقف وإجراءات فى جانب الوسطية الإفتائية وصيانة المقدسات الدينية.وتتضمن الخطة- كذلك- عقد سلسلة دورات تدريبية إلكترونية للمتصدرين للشأن الدينى فى فرنسا والاتحاد الأوروبى، بالتعاون مع أعضاء الأمانة والقيادات الدينية هناك، بهدف تنمية مهاراتهم الإفتائية والتصدى لخطاب التطرُّف والكراهية.كما ستعمل دار الإفتاء على تكوين لجنة متخصصة لدراسة صورة الإسلام ونبيه، صلى الله عليه وآله وسلم، فى المناهج الغربية عامة وخاصة الفرنسية، ومحاولة البناء على مبادرات دولية تمَّت فى هذا الصدد لتنقية هذه المناهج من مغالطات تاريخية كثيرة، وهى المغالطات التى ينشأ عليها أطفال الغرب وتقوى نزعة الإسلاموفوبيا لديهم، على غرار مبادرة تبنتها اليونسكو عام ٢٠٠٤.ونستهدف من هذه الخطة تكوين إجماع علمائى يتعاطى مع الأحداث ويهمِّش الأطراف التى تسعى إلى تأجيج الصراع.- أرى أن المؤسسات الدينية المصرية تعاملت مع أزمة الإساءة إلى النبى، صلى الله عليه وآله وسلم، بحكمة شديدة، فأكدت أشد تأكيد على رفضها المساس بالجناب النبوى بأى شكل من الأشكال، لمحاولة التلاعب باسم حرية التعبير للعبث بمشاعر المؤمنين، وكذلك استنكارها ظاهرة الصراخ الغوغائى والاستغلال الخبيث الخالى من الفقه الرشيد والخلق الحميد من طرف جماعات الشر المتطرفة، وكذلك من تلك الدول الممولة لها بهدف إيقاد نيران الفتنة أو تحقيق مكاسب اقتصادية تجارية رخيصة، أو تحقيق مصالح حزبية لصالح هذا الحزب أو ذاك تحت ستار الدفاع عن النبى، صلى الله عليه وسلم، مع عدم اتخاذ موقف حضارى فاعل لا من الجماعات الإرهابية ولا من الدول المشار إليها لنصرة الرسالة المحمدية.- نترجم فتاوى الدار وبياناتها الرسمية لغالبية اللغات الحية، إذ يبث موقع الدار محتواه بنحو ١٣ لغة، على رأسها الإنجليزية والفرنسية والألمانية.وأنشأت الأمانة العامة قسمًا خاصًا للترجمة مهمته إنتاج وترجمة البحوث والفتاوى والدراسات الفقهية والمقالات العلمية وملخصات الكتب من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى والعكس، لعرضها على الأمانة، إضافة إلى تزويد الأمانة بالأبحاث والتقارير المنشورة بلغات أخرى للاستفادة منها والرد عليها وتسهيل سبل التواصل مع غير الناطقين باللغة العربية فى شتى بقاع الأرض لكى تصل رسالة الإسلام الوسطية إلى كل مسلم أيًّا كانت بلاده أو لغته.كما نشرت الأمانة العامة مجموعة من الإصدارات، منها: «موسوعة علوم الفتوى» باللغة الإنجليزية، وهى أول موسوعة متكاملة لعلوم الفتوى باللغة الإنجليزية، وهدفها نشر الوعي الإفتائى الصحيح عالميًّا، كما أصدرت «موسوعة العلوم الإسلامية» باللغة الإنجليزية، وهى موسوعة اشتملت على اثنين وعشرين علمًا، فاستوعبت العلوم الإسلامية المختلفة من قرآن وعلومه وفقه وأصوله ولغة وسنة وغير ذلك، خرجت فى خمسة وعشرين جزءًا، وأُعدت على المنهج الأزهرى الصحيح لإتاحة الفرصة للمسلمين عمومًا- وشبابهم خصوصًا- من المتحدثين بغير اللغة العربية للاطلاع على علوم دينهم والإحاطة بها، وكذلك أصدرت كتاب «تفنيد أفكار المتطرفين» باللغة الإنجليزية.- مَن عَلِمَ لغةَ قوم أَمِنَ مكرَهم وشرهم، وهذا ما حرصنا عليه فى دار الإفتاء، إذ اقتحمنا جميع الوسائل الحديثة للتواصل التى تلجأ إليها الجماعات الإرهابية لنشر سمومها وانحرافها الفكرى، ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعى التى تستغلها الجماعات المتطرفة فى جذب الشباب، فأنشأنا صفحات باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان «داعش تحت المجهر»، نرد فيها على ما ينشره التنظيم الإرهابى من انحرافات وتطرف، ونفكك منهجه المعوج.كما أصدرنا مجلة «Insight» للرد على المجلة التى يصدرها «داعش» باللغة الإنجليزية، وهى الأولى فى العالم التى تتصدى لتلك الأفكار المتطرفة والهدامة، وتعمل على تفنيد مجلة «داعش» لإظهار الوجه الحقيقى للإسلام الذى شوهه هذا التنظيم وما على شاكلته.وترد الدار من خلال هذه المجلة الإلكترونية على ما يبثه «داعش» من أفكار متطرفة وفهم منحرف للنصوص الدينية، وذلك وفقًا لمنهجية وأسس علمية منضبطة حتى لا نترك الساحة أمام هؤلاء المتطرفين.- لا.. أستطيع أن أقول إن خطة العمل بدار الإفتاء لم تتأثر بسبب جائحة كورونا، وذلك لأن استراتيجيتنا تتميز بالمرونة، فقد استخدمنا التكنولوجيا الحديثة لإيصال رسالة الدار.ونجحت دار الإفتاء المصرية فى ملء فجوة الفتوى فى ظل جائحة كورونا، من خلال عدة طرق لاستقبال الأسئلة الشرعية.ووضعت الدار منذ بداية الأزمة استراتيجية متكاملة لتسهيل تقديم خدماتها الإفتائية إلى الناس عبر الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة والفضاء الإلكترونى، إذ عززت من أعداد علماء الدار فى الموقع الإلكترونى لها وكذلك الفتوى الهاتفية.كما كثفت الدار ساعات البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية، إذ يستقبل علماء الدار أسئلة المتابعين فى أثناء البث ويردون عليها مباشرة، إضافة إلى ظهور عدد من علماء دار الإفتاء المصرية فى بعض البرامج التليفزيونية المباشرة للرد على استفسارات المشاهدين.كما جاء تفعيل استقبال الفتاوى عبر التطبيق الإلكترونى الخاص بها على الهواتف الذكية ميسرًا التواصل بين السائلين ودار الإفتاء المصرية، بما يعد استكمالًا لمسيرة دار الإفتاء نحو تذليل عقبات وصعوبات عملية حصول المستفتين على إجابات لفتاويهم من ذوى الخبرة والتخصص.- بذلنا مجهودات كبيرة ومستعدون لمواجهة الموجة الثانية للفيروس، إذ أصدرنا عدة فتاوى تتعلق بهذا الفيروس الخطير لتوعية الناس، وإعطائهم النصائح الشرعية التى تيسر عليهم أداء العبادات وتسيير أمور حياتهم، وتعمل على حماية المجتمع كذلك من بعض السلوكيات التى قد تؤدى إلى انتشار الفيروس.ومن بين تلك الفتاوى ما يتعلق بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بالإجراءات الوقائية التى تقرها السلطات المختصة، وأيضًا عدم إلقاء المخلفات الطبية فى غير الأماكن المخصصة لها، وغيرها من الأمور.وحذرنا أكثر من مرة من خطر استغلال الجماعات الإرهابية أزمة فيروس كورونا بهدف إثارة البلبلة وخرق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، إذ سعى هؤلاء بأكثر من طريقة إلى تحريض الناس على مخالفة قرارات حظر التجوال ومنع التجمعات التى قد تتسبب فى نقل العدوى، فنادوا بالخروج فى مسيرات على خلاف الشرع، مثلما حدث فى الإسكندرية وبعض المدن بدعوى التكبير والابتهال إلى الله لرفع البلاء.وقد أصدرنا عددًا من الفتاوى لمواجهة مثل هذه الدعوات والتحذير منها حتى لا يغتر الناس بما ينشرونه تحت ستار الدين.وتولى مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة رصد محاولات الجماعات الإرهابية نشر الذعر بين الناس وإثارة الفوضى والبلبلة فى المجتمع وتعطيل حركة التنمية وبناء الدولة، بسبب فيروس كورونا، وباءت مخططاتهم بالفشل، وهو ما يعكس وعى المواطنين والتفاف الشعب حول القيادة السياسية لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الدولة المصرية، وعدم الاستماع مطلقًا لدعاة التخريب والعنف والدمار.ودعونا أكثر من مرة من خلال منابر الدار المختلفة الشعب المصرى إلى ضرورة التكاتف والتلاحم الوطنى بين أبناء الوطن، ودعم جهود الجهات الطبية، والسلطات المختصة، والقوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وتقوية اللحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم الانسياق وراء دعوات الضلال والإفساد والتخريب.- تزيد الجهود بشكل مستمر، فنحن نتابع ونرصد بدقة كل ما يصدر عن تلك التنظيمات والجماعات الإرهابية من فتاوى وبيانات تحاول بها زعزعة استقرار الوطن والتحريض على عدم الالتزام بالإجراءات والقرارات التى تصدرها السلطات المختصة بشأن فيروس كورونا، ونرد عليها ونبين خطرها وزيفها حتى لا يقع أحد فريسة لها تحت اسم الدين.لا ندع الفرصة لأمثال هؤلاء للانفراد بالساحة، وخداع الناس، لذا كانت المؤسسة الدينية الرسمية حاضرة بقوة منذ بداية الأزمة ومستمرة كذلك إلى الآن.- للأسف تفاقمت ظاهرة الإسلاموفوبيا بسبب نشاط المراكز الإسلامية المتطرفة، خاصة فى أوروبا، ودعم تحركاتها وتوجهاتها عاملا المال والسياسة، ودخول تركيا على خط إقامة تلك المراكز، ودعم وتمويل المساجد فى أوروبا، فيما يعتبره البعض جزءًا من مخطط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإعادة الاعتبار لتركيا الإسلامية العالمية، وأصبحت تلك المراكز حاضنة لتفريخ الإرهاب فى الغرب.كما أدى التخوف الغربى من التطرف إلى تنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا، وأصبحت الظاهرتان «الإسلاموفوبيا والتطرف» تغذى إحداهما الأخرى فى دائرة جهنمية مفرغة يعانى المسلمون والعالم من آثارها.وواجهنا هذه الظاهرة على عدة مستويات، إذ نفذ علماء الدار على مدار السنوات السابقة عدة جولات خارجية مهمة للتواصل مع المسلمين فى شتى بقاع الأرض، ولتصحيح صورة الإسلام وتقديم الدعم للمسلمين هناك.كما اعتنينا بتعزيز جميع الخدمات الإفتائية الموجهة إلى الأقليات المسلمة وكيفية إعدادها ومعالجتها، وتقديم جميع الاستشارات الإفتائية الممكنة التى تحتاجها تلك الأقليات، فضلًا عن عقد الدار- أيضًا- مؤتمرًا عالميًا عام ٢٠١٦ تحت عنوان: «التكوين العلمى والتأهيل الإفتائى لأئمة مساجد الأقليات المسلمة فى الخارج» لكى تضع أمام العالم التصور الصحيح لهذه المشكلة التى تؤرقنا جميعًا، وكذلك دورات تدريبية لدفعتين من أئمة بريطانيا وأئمة إفريقيا لمكافحة الفكر المتطرف وإيجاد خطاب دينى مستنير وفق المنهج الوسطى، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.- الإرهاب ليس ظاهرة إسلامية، ولا يمكن إنكار نصيب المسلمين من آثار الأعمال الإرهابية الأكثر تدميرًا التى يرتكبها مجرمون باسم الإسلام، لكن للأسف هناك إصرار على استخدام مصطلح «الإرهاب الإسلامى»، ووضع المسلمين الأوروبيين فى خانة الاتهام لمجرد كونهم مسلمين.أكدنا رفضنا المطلق لاستخدام المصطلحات التى تمس المسلمين وعقائدهم وتعرضهم للتمييز والإقصاء وتؤجج شعور الكراهية بين أفراد المجتمع الواحد، وأنا أطالب المجتمع الدولى بضرورة الفصل بين المسلمين والجماعات الإرهابية المستترة تحت الشعارات الدينية.هذا إضافة إلى التأكيد على أهمية المواجهة الحاسمة مع الإرهابيين وليس «الإرهاب الإسلامى»، حتى لا يتم الربط بين الإرهاب والإسلام من جهة، ولتشمل المواجهة تيارات اليمين الأوروبى وإرهابها المتصاعد خلال السنوات الماضية.