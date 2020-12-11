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تحقيقات

خريطة تمويل وعمل الجمعيات الأهلية فى مصر

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:44 ص
منظات العمل الأهلى
منظات العمل الأهلى
إيمان عامر
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تعد منظمات العمل الأهلي شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة مع الجهات الحكومية جنبًا إلى جنب؛ ومهما تعاظمت القدرات الاقتصادية للدول ستظل الحاجة للشراكة مع جمعيات أهلية للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشًا وتحقيق تنمية المجتمع؛ وأصبح المجتمع الأهلي شريك رئيسي في النهوض بهذه النوعية من الخدمات ليس فقط من خلال اسهامه المادي أو دعمه الاقتصادي لمبادرات بعينها وإنما أيضًا من خلال الأفكار والمبادرات التي تسهم في طرح حلول غير تقليدية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطن في أي مجتمع، ومن هنا أصبح هناك منهج حاكم لعمل المجتمع الأهلي وقوانين منظمة لإصداره وتمويلاته.

ومع بداية نشأة أول جمعية أهلية عام 1878 وهي الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية المساعي القبطية عام 1881 كان الهدف الأساسي لها هو العمل الخيري التطوعي وحتى يومنا هذا؛ توالى إنشاء الجمعيات الأهلية بهدف تنظيم العمل التطوعي وتشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة، واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين.

لذا فقد شهدت الأعوام الأخيرة طفرة في نمو الجمعيات الأهلية في مصر، بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية المنظمة للعمل الأهلي في مصر فقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية المسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعي عام 2012 (37.500 ألف) جمعية أهلية، ارتفع إلى (43.500 ألف) جمعية ومؤسسة أهلية في عام 2013 كما ارتفع هذا العدد إلى 50572 جمعية أهلية 2019، وهو ما يعكس الإمتيازات التي أعطاها القانون واللائحة الخاصة به وما بين صدور القانون رقم 70 لعام 2017 والقانون الجديد شهدت زيادة مقدارها 2992 جمعية مقارنة بأعداد الجمعيات لعام 2017 حيث كانت 47580 جمعية؛ وبمجرد إقرار لائحة القانون، سيجري البدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية، وفقًا لمواد القانون، بالإضافة إلى أن هناك 65 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل فى مصر بكل حرية.

وحظر القانون على الجمعيات الأهلية ممارسة أنشطة مخالفة لأغراض الجمعيات التي جرى الإخطار بها، وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، إضافة إلى تكوين الجمعيات السرية أو التشكيلات ذات الطابع السري، وأيضًا ممارسة الأنشطة التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة، أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، إضافة إلى الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، والدعوة لتمويل أو دعم الأحزاب أو الحملات الانتخابية، وإبرام أي تعاون مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية.

يذكر إن حجم تمويلات منظات العمل الأهلى فى مصر تبلغ مليار و800 مليون جنيه وفق تصريحات وزيرة التضامن الإجتماعي نيڤين القباچ.

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