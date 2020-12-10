دينا فؤاد: أفلام مهرجان القاهرة كلها قوية.. وأتمنى تكريم يسرا

قالت الفنانة دينا فؤاد خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42 والمقامة حاليا بدار الأوبرا ان كل الافلام المشاركة في المهرجان هذا العام قوية جدا، موجهة الشكر لرئيس المهرجان محمد حفظي لاهتمامه بكل صغيرة وكبيرة.وأضافت دينا: مبروك من كل قلبي للكاتب الكبير وحيد حامد ومنى زكي على تكريمهما وأتمنى أن يتم تكريم الفنانة يسرا العام القادم لأنها نجمة لا يختلف عليها اثنان.وقالت إنها تتمنى حصول صديقتها ايمان العاصي على جائزة عن فيلم عمار.على جانب آخر أشارت دينا فؤاد أنها تشارك في الموسم الرمضاني المقبل في بطولة مسلسل اللي ملوش كبير للفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي