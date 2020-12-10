اليونان: تركيا لن تغير مسارها السياسي دون ضغوطات أوروبية

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أن تركيا لن تغير من سياستها وانتهاكاتها، إن لم يمارس الاتحاد الأوروبي سياسة الضغط تجاهها، قبيل قمة الاتحاد الأوروبي.وقال ميتسوتاكيس في الاجتماع التمهيدي لقمة الاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»: «اليونان دائمًا تسعى لتطبيع الحوار والعلاقات مع تركيا، غير أننا لا نتوقع أن تغير من سلوكها إن لم تكن هناك سياسة ضغط تجاهها»، وفقا لموقع تركيا الآن.وشدد ميتسوتاكيس على أن تركيا اختارت الجانب الأحادي في شرق المتوسط ولم تتراجع عن استفزازتها، مشيرًا إلى أن أنقرة كان لديها العديد من الفرص لسحب سفينة الأبحاث والمسح الزلزالية من الجرف القاري لليونان، إلا أنها قررت القيام بذلك «للعرض» قبل 10 أيام من اجتماع مجلس أوروبا.وحول أزمة قبرص قال ميتسوتاكيس: «ينبغي على المجلس الأوروبي أن ينفذ القرارات التي يتخذها ويبعث برسالة واضحة لتركيا»، مشيرًا إلى أنه يجب تجميد بيع الأسلحة الأوروبية إلى تركيا.