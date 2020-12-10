رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: تركيا لن تغير مسارها السياسي دون ضغوطات أوروبية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:00 م
كرياكوس ميتسوتاكيس
كرياكوس ميتسوتاكيس
آية حسني
طباعة
أكد رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أن تركيا لن تغير من سياستها وانتهاكاتها، إن لم يمارس الاتحاد الأوروبي سياسة الضغط تجاهها، قبيل قمة الاتحاد الأوروبي.

وقال ميتسوتاكيس في الاجتماع التمهيدي لقمة الاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»: «اليونان دائمًا تسعى لتطبيع الحوار والعلاقات مع تركيا، غير أننا لا نتوقع أن تغير من سلوكها إن لم تكن هناك سياسة ضغط تجاهها»، وفقا لموقع تركيا الآن.

وشدد ميتسوتاكيس على أن تركيا اختارت الجانب الأحادي في شرق المتوسط ولم تتراجع عن استفزازتها، مشيرًا إلى أن أنقرة كان لديها العديد من الفرص لسحب سفينة الأبحاث والمسح الزلزالية من الجرف القاري لليونان، إلا أنها قررت القيام بذلك «للعرض» قبل 10 أيام من اجتماع مجلس أوروبا.

وحول أزمة قبرص قال ميتسوتاكيس: «ينبغي على المجلس الأوروبي أن ينفذ القرارات التي يتخذها ويبعث برسالة واضحة لتركيا»، مشيرًا إلى أنه يجب تجميد بيع الأسلحة الأوروبية إلى تركيا.

موضوعات متعلقة

خاص| أول تعليق من نهضة بركان بعد قرار نقل السوبر الأفريقي إلى قطر

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

«لا تخففوا الملابس».. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

الصور

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

image description

محافظة أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة (صور)

image description

محافظ أسيوط يشهد مقابلات شخصية لاختيار قيادات لشغل وظائف قيادية

image description

«ناقصنا أية».. مبادرة طلاب جامعة المنصورة لتطوير الذات

الأكثر قراءة

مصدر: مصر تحصل على 50 ألف جرعة لقاح كورونا.. وبدء التطعيم خلال أيام

مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

السيسي يوجه بمنح حافز نقدي لراغبي إحلال السيارات الملاكي بأخرى تعمل بالغاز

مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر لن تستخدم أى لقاح إلا بعد انتهاء التجارب

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

«كورونا يتوحش».. آلام العين عرض جديد والرجال أكثر عرضة للوفاة

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 وبداية شهر رمضان 1442

1 من كل 5 ألمان يشعر بالوحدة في أزمة كورونا

ستار بلاستيكي لعناق ماما نويل في البرازيل في خضمّ الوباء

أيام زمان

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجل المستحيل
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
المزيد

الثقافة

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

حكايات نجيب محفوظ فى دفتر الأطباء

«الحرافيش» يكشفون المواقف الإنسانية فى حياة نجيب محفوظ

«هي قوية» كتاب جديد لسارة جمال عن «دار النخبة»