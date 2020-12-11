أسرار «العراب الأكبر».. لماذا فكر نبيل فاروق في الاعتزال؟

- ترك الطب واتجه للكتابة

- يكره من يعادى مصر

- أحلامه تحققت.. المئات تجمعوا للتبرع له بالدم

- ضم كتابًا كبارًا للمؤسسة العربية الحديثة

- الطريق إلى الإنصاف

- مَن يكتب مذكراته؟

في رد على سؤال لماذا كتبت سلسلة «رجل المستحيل»، قال نبيل فاروق: «أحببت أن يكون هناك بطل مصري خالص، بطل مسلم يصلى ويصوم ويقاتل أعداء مصر ويلحقهم الهزائم، بطل لا يدخن ولا يشرب الخمر، ويملك الكثير من الأخلاق، والأهم أنه متشرب بحب مصر».وبعد أول عدد من السلسلة، طُرح تحت اسم «الاختفاء الغامض»، لم يكن الكاتب نبيل فاروق يتوقع كل هذا النجاح، لقد فوجئ هو وحمدي مصطفى رئيس المؤسسة العربية الحديثة بأن العدد باع الكثير جدًا، وحين كتب الأعداد التي تليه «سباق الموت»، و«قناع الخطر» كان يكرس لوجوده كمعلم حقيقي للقراءة، والذي بفضله بدأ شباب كثر يتداولون «رجل المستحيل» و«ملف المستقبل» و«كوكتيل ٢٠٠٠»، وباقي سلاسله التي أثرى بها المكتبة العربية.كان والد نبيل فاروق يعمل محاسبًا، وكان متزوجًا من سيدة متعلمة تحب القراءة وتهوى المشغولات اليدوية وغيرها، وكان والده قد اشترك في جميع الدوريات التي تصدر مجلات للأطفال، وفى الابتدائية ألف نبيل فاروق أول كتاب بالصدفة البحتة، كانت هناك أستاذة ألعاب وكانت تدرك شغف نبيل بالقراءة، فكانت تطلب منه أن يأتي لها بكتاب في كل حصة ألعاب، وفى مرة نسي وحين طلبت منه الكتاب قال لها: لقد نسيت ولكنى قرأت كتابًا جميلًا هل أحكيه لكِ، فقالت له أحك، فألف لها نبيل فاروق حكاية، وبعد انتهائه قالت له: «أنت نصاب لكنك حكّاء»، وطلبت منه أن يكتب ما حكاه وقامت بكتابته على الآلة الكاتبة وطلبت من مدرس الرسم أن يصمم له غلافًا وبعد انتهائها من صف الكتاب وضعته في المكتبة وكانت تخرج الكتاب في كل تفتيش أو توجيه على المدرسة وتقول هذا من تأليف نبيل فاروق، يومها كان فاروق قد لُقب بالمؤلف في المدرسة، ومن هنا أصبح له شغف بالكتابة والتأليف.لم يكره نبيل فاروق شخصًا أذاه أو وقف ضد مصلحته، وكان يسامح كل من أخطأ فى حقه، ولكنه لم ينس ما تعرضت له مصر على يد الإخوان، حتى إن أول خلاف نشأ بينه وبين أحمد خالد توفيق كان حين أحس بأن "توفيق" يناصر الإخوان دون معرفة لهم، فاتصل به وشرح له الكثير عنهم، كان نبيل فاروق يراهم مرتزقة متنطعين يحاولون الوصول إلى كل شيء باستخدام الدين، وقال نصًا: «كانوا يستعبدون الأنثى ويحاربون من أجل الفوز بالأنثى، حتى إنهم يريدون الدخول للجنة من أجل الأنثى أو الحور العين»، كان يراهم أسوأ من الاحتلال الخارجي ويقول: «لو أن هناك احتلالًا فسوف نعرف أنه احتلال ونقاومه، ولكن احتلال هؤلاء هو احتلال مقنع، لذلك لا يظهر كأنه احتلال، لكنه يبطن لمصر أسوأ ما قد يفعله أي احتلال، لأنه يحاول تغيير رؤية وفكرًا بما يتناسب ورؤيتهم، وليست رؤية الدين»، لذلك لم يكره نبيل فاروق في حياته أحدًا مثلما كره الجماعات الإسلامية والإخوان خصيصًا.في بداية كتابته لسلسلتي «رجل المستحيل وملف المستقبل» قال نبيل فاروق إن حلمه أن يأتي له شاب ويقول له أنا تعلمت القراءة على يديك، كان شغوفًا بفكرة ضم كتاب جدد إلى عالم القراء، وكان يفرح مثل طفل حين يقول له أحدهم أنت علمتني القراءة، وكان يحب حب الشباب له، حتى إنه حين أجرى عملية زرع كلى احتاج لنقل دم، فعرف القراء فتجمعوا بالمئات أمام المستشفى يريدون التبرع له، حتى إن إدارة المستشفى اشتكت له من كثرة المترددين عليه يريدون التبرع بدمائهم له، وله فقط، وعلى الرغم من شكاية المستشفى، فإن نبيل فاروق فرح بقوة.لم يساعده أحد ولم يسانده أحد، وحين فازت قصته الأولى «أشعة الموت» بالجائزة الأولى للمؤسسة العربية الحديثة عام 1984، كان يمهد لولادة أسطورة في كتابة سلاسل الجيب، ولكن نبيل فاروق لم يكن يحب أن يعاني أحد مثلما عانى، فكان السبب في دخول أحمد خالد توفيق للمؤسسة، ومن بعدها كان السبب في دخول خالد الصفتي، والكثير من الناس الذين دعمهم ووقف بجانبهم مثل أب.فكر نبيل فاروق في اعتزال الكتابة والتوقف عن كتابة «رجل المستحيل» وباقي السلاسل، وبالفعل أبلغ المؤسسة العربية الحديثة أنه لن يكتب مرة أخرى، ووصل الأمر للصحف وراحت مظاهرة حب تجرى حول نبيل فاروق، كان السبب هو أن النقاد كانوا يصفونه بكاتب الـ«فيشار والتيك أواى»، الأمر الذى كان يضايقه.كان ذلك في عام 2008، ويشاء القدر أن يفوز نبيل فاروق بجائزة الدولة التشجيعية في الخيال العلمي عن مجمل أعماله في سلسلة «ملف المستقبل»، وفرح نبيل فاروق فرحًا كبيرًا جدًا، وراح يهلل مثل طفل، حتى إن أحد النقاد الكبار اتصل به وهنأه بفوزه ككاتب للأطفال، واندهش الناقد جدًا حين قال له نبيل فاروق: «لقد فزت بالجائزة التشجيعية في الأدب»، كان نبيل فاروق يقول لقد أنصفتني الدولة، وعاد إلى الكتابة وإلى رجل المستحيل ولم يفكر في الاعتزال مرة أخرى.كتب نبيل فاروق أجزاءً كثيرة من مذكراته، مثل كتابه «مذكرات طبيب في الصعيد الجواني»، عن عامي الامتياز اللذين قضاهما في مدينة قنا، وتحديدًا قرية أبو دياب، ولكن هناك الكثير من الأسرار التي لم يفصح عنها نبيل فاروق، مثل شخصية «رجل المستحيل» والتي قال عنها إنها شخصية حقيقية من لحم ودم، وأنه لم يفعل سوى أنه أضاف إليها بعض المهارات والخيال، ولكنها تبقى شخصية حقيقية لها بطولات حقيقية في عالم المخابرات، والكثير من الأسرار التي كتبها نبيل فاروق وسلمها لأحد الأشخاص الذين يثق بهم، وفى انتظار خروج المذكرات، والتي ربما تكون قنبلة بها الكثير من الأسرار الخفية عن عالمه السري، عالم نبيل فاروق.