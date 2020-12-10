أحمد مجدي: كان حلم حياتي أشتغل مع إلهام شاهين

قال الفنان أحمد مجدي، إنه سعيد بالمشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ رغم عدم تمكنه من حضور جميع الأفلام.





وأضاف أن أكثر الأفلام التي استحوذت على انتباهه هي أفلام "عاش يا كابتن، وغزة مونامور، وجارجارين".

وعن مشاركته في فيلم حظر تجول قال، إن حلم حياته منذ صغره هو العمل مع الفنانة إلهام شاهين وقد تحقق ذلك في فيلم "حظر تجول".وأكد أنه يتمنى حصول الفنانة الكبيرة إلهام شاهين على جائزة عن دورها بالفيلم فهو دور مختلف ومتميز وهي قدمته بتمكن شديد.يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الـ42، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات الخاصة بهذه الدورة.