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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ليلى علوى: سعيدة بشعار sold out

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:03 م
ليلى علوى
ليلى علوى
دعاء عبد المقصود
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قالت النجمة ليلى علوي، إنها كانت حريصة على حضور أفلام مهرجان القاهرة السينمائى، الذى يختتم فعاليات دورته الـ42 اليوم، موضحة أنها تفعل ذلك منذ 35 سنة، مشيرة إلى أن الدورة الحالية من المهرجان كانت بها أفلام كثيرة وحضور أكثر، معلقة: "كنت مبسوطة أوى، خاصة لما عرفت إن كل التذاكر بتخلص بسرعة، وهو دليل على تفاعل الجمهور مع المهرجان".

وعن فيلم "حظر تجول"، علقت قائلة: "العظيمة الرائعة إلهام شاهين، كل جزء فى الفيلم بجد جميل"، وأتمنى فوزها بجائزة.

يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الـ42، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات الخاصة بهذه الدورة.

واستقبلت دار الأوبرا المصرية، علي مدار 9 أيام، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.

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