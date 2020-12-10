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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:18 م
جريدة الدستور
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فى ١١ ديسمبر عام ١٩١١، فى حى الجمالية بالقاهرة، يرفع عبدالعزيز إبراهيم، الموظف الحكومى، يديه إلى السماء داعيًا الله أن ينجى زوجته ومولوده من الموت، وأن يتمكن الطبيب الشهير آنذاك «نجيب باشا محفوظ» من إتمام مهمته الصعبة، وقد كان، فنجا «نجيب محفوظ» من الموت لأول مرة قبل أن يرى النور، ثم حاول الموت مباغتته مرة أخرى، فى ١٤ أكتوبر ١٩٩٤، على يد «كهربائى» انضم لتنظيم متطرف يُدعى «الجماعة الإسلامية»، كان ينفذ فتوى أحد شيوخه الذى أحل دم أديب نوبل، بسبب كتاباته التى اعتبرها الجاهل مسيئة للإسلام.

نجا «الأستاذ» مرتين من الموت، وظل اسمه خالدًا فى ذاكرة المصريين والعالم، لتتحقق نبوءته فى روايته ملحمة «الحرافيش»، ويتمكن الإنسان من قهر الموت والوصول إلى الخلود.
«الدستور» تحتفل بالذكرى الـ١٠٩ لميلاد الأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ، بتسليط الضوء على شخصيات فى حياته، لتروى قصة «الأستاذ» على ألسنة مَن عاصروه واقتربوا وسمعوا منه.
«الخالد».. صور ووثائق
١
حينما عُرض على نجيب محفوظ كتابة عمل كبير للسينما كان لا بد من إدراكه قواعد وتقنيات هذا النوع من الكتابه، ولذلك عرفه صديقه د. فؤاد نويرة بالمخرج صلاح أبوسيف، وطلب منه أن يشاركهما فى كتابة سيناريو فيلم «عنتر وعبلة» ١٩٤٥. ويعترف نجيب محفوظ بأنه تعلم كتابة السيناريو على يد المخرج صلاح أبوسيف الذى كان يشرح له فى كل مرحلة من مراحل الكتابة ما هو مطلوب منه بالضبط، وبعد أن ينفذه يعرضه للمناقشة.
«الخالد».. صور ووثائق
 2
كان نجيب محفوظ مغرمًا بتربية الكلاب فى صباه، وكان عنده كلب حينما كان يسكن فى العباسية، التى كان يقطنها أيضًا إحسان عبدالقدوس، وحدث أن عض الكلب ابن عم إحسان عبدالقدوس، ولذلك أقسم والد نجيب بألا يبقى الكلب فى البيت فأخذه نجيب وتركه فى منطقة الهرم، وعاد ليجد أن الكلب قد سبقه إلى البيت، حتى أمكن بعد ذلك التخلص منه.
«الخالد».. صور ووثائق
3
كانت علاقة نجيب محفوظ بيوسف إدريس علاقة تشوبها الغيرة الأدبية من ناحية إدريس، خاصة بعد حصول محفوظ على جائزة نوبل، التى اعتبر إدريس أن نجيب قد خطفها منه، ورغم ذلك فإن نجيب محفوظ كان مقدرًا موهبة يوسف إدريس ولكنه كان يرى أن موهبة يوسف إدريس كقاصٍ وروائى لا تؤهله لجائزة نوبل، ولذلك يمكنك أنه تقرأ إهداءه الذى يقدره فيه ويستدرك بعد ذلك بألا تزعجه ملاحظاته.
 
«الخالد».. صور ووثائق
٤
هذه صورة لقاء عبدالناصر مع كُتّاب الأهرام ١٩٦٩، ومنهم نجيب محفوظ الذى يصافح الرئيس عبدالناصر، الذى كان يقرأ له، وقد سأله فى ذلك اللقاء عما إذا كان يكتب شيئًا عن السيدة زينب، وأجابه محفوظ ضاحكًا بل عن سيدنا الحسين، فقال له عبدالناصر: لم نقرأ لك شيئًا منذ أسابيع، فقال له محفوظ: والله ياريس غدًا تنشر لى قصة، وكان اليوم خميس والغد هو الجمعة يوم الملحق الأدبى، فعلق هيكل: إنها قصة ترسل صاحبها إلى الجنايات. فوجه إليه عبدالناصر الحديث ضاحكًا: بل ترسلك أنت، يؤكد هذه القصة نجيب محفوظ ولكن هيكل كان ينفيها.
«الخالد».. صور ووثائق
5
صورة مثل صور كثيرة تجمع نجيب محفوظ بمريديه فى ندواته المختلفة التى كان يعقدها بالقاهرة أو فى الإسكندرية، خلال فصل الصيف، يستمع فيها لإبداع الشباب ويشجعهم ويتتبع خطواتهم، بل وأحيانًا يوصى عليهم الصحف أو دور النشر دون علمهم، وهذه الصورة تحديدًا كانت لمحفوظ مع مريدين من الإسكندرية فكان يقابل توفيق الحكيم وثروت أباظة صباحًا وبعدها يذهب لمقابلة محبيه السكندريين.
«الخالد».. صور ووثائق
6
كان نجيب محفوظ مهتمًا بالشباب، يلتقيهم ويستمع إلى مشاكلهم، ولا يرفض أحدًا منهم، وفى الصورة كان نجيب فى إحدى ندواته وهو يضحك، كانت له ضحكة مجلجلة وعلى إثرها يضحك الحاضرون.
«الخالد».. صور ووثائق
7
كانت علاقة إحسان عبدالقدوس بنجيب محفوظ علاقة أخوة أدبية، فضلًا عن العلاقة الإنسانية التى ربطتهما كجيران منذ الصبا حين جمعهما شارع واحد فى العباسية، كما جمع الود والجوار بين الأسرتين. كما كان إحسان يتفرج على نجيب وهو يلعب الكرة فى صباه وشبابه.
«الخالد».. صور ووثائق
8
محمد عفيفى كان من «شلة الحرافيش» وهم: صلاح جاهين وتوفيق صالح وعادل كامل وأحمد مظهر وأحمد زكى مخلوف وأمين الذهبى وثابت الذهبى ود. محمد إبراهيم السيد والرسام بهجت عثمان، وكانوا يجتمعون فى بيت عفيفى أو بيت توفيق صالح أو بيت عادل كامل.
ويرى عفيفى فى نجيب محفوظ صديق عمره كما يتبين من الإهداء، كما أنه يصفه بأن الجيران يستطيعون أن يضبطوا ساعاتهم على اللحظة التى ينطفئ فيها النور فى حجرة مكتبه معلنًا عن انتهائه من الكتابة.
«الخالد».. صور ووثائق
9
أحلام فترة النقاهة هى ابتكار محفوظى بعد الطعنة الغادرة التى أصابته وأثرت على كفاءة يديه، فلجأ إلى هذا النوع من الإبداع على شكل أحلام يترجمها إلى قصص قصيرة جدًا اعتبرها النقاد فتحًا جديدًا استلفت الأنظار حتى إنه تمت ترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

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