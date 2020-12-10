مسئول عراقي يدعو لحل الخلافات بين بغداد وأربيل بعيدا عن قوت المواطنين

دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الخميس إلى العمل من أجل ألا تؤثر الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على قوت المواطن.وشدد الأعرجي خلال اجتماعه بوفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم على "أهمية العمل على أن لاتؤثر الخلافات السياسية واختلاف وجهات النظر على قوت المواطن، فلا ذنب للمواطن بما يحدث من تداعيات نتيجة الخلافات السياسية".وقال "إن العراق يجب أن يكون موحدا بوجه التحديات، وأن قوة كردستان تصب في مصلحة بغداد، ولا بديل عن التعايش السلمي بين أبناء البلد الواحد".وأضاف: "لسنا رجال معارضة، بل رجال دولة، ورجال الدولة يجب أن يعملوا على احتواء الجميع، في ظرف أحوج ما نكون فيه إلى التكاتف والتعاون ونبذ الخلافات".من جانبه أوضح قوباد طالباني أن الخلافات السياسية قد أثّرت على العلاقة بين بغداد وأربيل، ولابد من تجاوزها والعمل على تصحيح الأخطاء ومراعاة حقوق المواطنين.وشهد اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية الراهنة، وسبل الارتقاء بالعلاقة بين المركز والإقليم، لما فيه مصلحة المواطنين في كردستان وعموم العراق.ويسعى وفد إقليم كردستان الذي يزور بغداد حاليا لإيجاد مخرج لأزمة المظاهرات الاحتجاجية في محافظة السليمانية على خلفية عدم صرف الرواتب منذ أشهر في المحافظة مما تسبب بخروج آلاف من الأهالي في مظاهرات شعبية رافقها أعمال عنف أوقعت 8 قتلى وأكثر من 54 مصابا وإحراق أبنية حكومية ومقار الأحزاب الكبرى.