بيرو تعلن إعادة فتح دور السينما والصالات الرياضية أمام الجمهور

أعلنت بيرو، اليوم الخميس، أنه سيتم السماح لدور السينما وصالات الألعاب الرياضية (الجيمنزيوم) بإعادة فتح أبوابها أمام الجمهور بنسبة 40% من قدرتها الاستيعابية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن قرار حكومي نشر اليوم في الجريدة الرسمية.ووفقا للقرار الذي وقع عليه وزير الإنتاج خوسيه لويس تشيكوما، يحتاج البلد إلى الانتقال لمرحلة استئناف الأنشطة في القطاعات التي تتضمن تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).فيما قال رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي "إيسالود" إن فحوصات الفيروس الفتاك كشفت ارتفاع نسب الإصابة في بعض أجزاء من البلاد ومن بينها 20 منطقة في العاصمة ليما.ووافقت الحكومة في الأسبوع الماضي، على إعادة فتح الكازينوهات والمسارح، فضلا عن استئناف الرحلات الجوية من وإلى أوروبا.