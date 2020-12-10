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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب

المغرب: الاتفاق مع إسرائيل لا يمس التزامنا بالدفاع عن القضية الفلسطينية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:06 م
الملك محمد السادس
الملك محمد السادس
أحمد عاشور
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قال الملك محمد السادس، ملك المغرب، إن التدابير التي اتخذتها المغرب للسلام مع إسرائيل، لا تمس التزام المغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، مضيفًا أن اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية قرار تاريخي.

وأضاف ملك المغرب، خلال تصريحات له اليوم الخميس، أننا سنواصل انخراطنا البناء لإقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التشاور مستمر مع الولايات المتحدة حول مختلف القضايا، حسبما أعلنت قناة العربية.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي أعلن مساء اليوم الخميس، إقرار السلام بين إسرائيل والمغرب، وكذلك إعلان سيادة المغرب على الصحراء الغربية.

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