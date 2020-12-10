ريهام عبدالغفور: كنت أمينة في اختيار الفائزين في «سينما الغد»

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور إنها فخورة بعضوية لجنة تحكيم سينما الغد وإنها حرصت على أن تكون أمينة في اختياراتها وحرصت على مشاهدة جميع الأفلام ليكون اختيارها في محله، وأضافت أن تجربة عضوية لجنة التحكيم أضافت لها الكثير من الخبرات، خاصة أنها أول مرة.وأضافت أنها ستشارك في السينما بفيلم "ليلة العيد" بعد فترة غياب طويلة وسعيدة بالوقوف أمام الفنانة يسرا.