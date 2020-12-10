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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أروى جودة: أتمنى إطلاق اسم سعاد حسني على الدورة 43 من مهرجان القاهرة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:52 م
أروى جودة
أروى جودة
دعاء عبد المقصود
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قالت الفنانة أروى جودة إنها حرصت على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما حرصت اليوم على حضور الختام.

وأضافت أن ما لفت نظرها في المهرجان فيلم "الأب".

ولم تخفِ جودة أمنيتها بأن يتم، العام المقبل، إطلاق اسم سعاد حسني على الدورة المقبلة للمهرجان.

وأكدت أنها نالت شرف حضور تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد ومني زكي وأضافت أن هناك احتمالا لمشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل

وأكدت أن كل الأفلام المشاركة في المهرجان جيدة جدا وتتمنى فوزها.

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