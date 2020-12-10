أروى جودة: أتمنى إطلاق اسم سعاد حسني على الدورة 43 من مهرجان القاهرة

قالت الفنانة أروى جودة إنها حرصت على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما حرصت اليوم على حضور الختام.وأضافت أن ما لفت نظرها في المهرجان فيلم "الأب".ولم تخفِ جودة أمنيتها بأن يتم، العام المقبل، إطلاق اسم سعاد حسني على الدورة المقبلة للمهرجان.وأكدت أنها نالت شرف حضور تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد ومني زكي وأضافت أن هناك احتمالا لمشاركتها في الموسم الرمضاني المقبلوأكدت أن كل الأفلام المشاركة في المهرجان جيدة جدا وتتمنى فوزها.