افتتاح ملتقى الحرف التراثية الأول للقصور المتخصصة ببورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ملتقي الحرف التراثية الأول للقصور المتخصصة والذي يقام تحت رعاية دكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في الفترة من 9 الي 11 ديسمبر 2020، ويترأس الملتقي الدكتور سميح شعلان العميد الأسبق لأكاديمية الفنون، بحضور رئيس الإدارة المركزية الدراسات والبحوث ومدير عام قصور الثقافة المتخصصة.يهدف المتلقى إلى تعزيز الحرف التراثية وحمايتها من الاندثار من خلال تطويرها وتقديمها بشكل تنموي بحيث تواكب العصر وتقديم خطة تطويرية لتلك الحرف وإقامة ورش عمل وخلق جيل جديد من الحرفيين والهواة لتشجيع المشاريع الصغيرة.بدأ الملتقي بعرض فيلم تسجيلى يوضح إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد مؤخرا، إلقاء الكلمات، بالإضافة إلي رئيس المبتقى ورئيس الإدارة المركزية بإهدائهم درع المحافظة، وفتح باب النقاش للحضور من الباحثين ويبدأ من الغد البرنامج المتكامل لفعاليات الملتقي.