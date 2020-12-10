«فتاة الأقنعة» على مسرح مركز الجيزة الثقافي (صور)

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي "فتاة الأقنعة" لفرقة قصر ثقافة السلام بفرع ثقافة القاهرة ضمن فعاليات نوادي المسرح، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على مسرح مركز الجيزة الثقافي.وتدور أحداث العرض في مكان مجهول حيث يذهب القدر بالفتاة لملاقاة مستر كلاون والذي يبدأ في قراءة قواعد المكان عليها والفتاة بدورها يغلبها الشغف فتقرر أن تكمل اللعبة لاخرها وتنتظرها الكثير من الخبايا والاحداث، العرض تأليف محمد عبد الوارث، إعداد ورؤية وإخراج وبطولة هالة شحاتة، محمد عادل يس، محي الدين يحي، الطفلة جني ناجي، مروان مصطفى.