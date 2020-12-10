لبنان: اليونيسكو تطلق خطة لتأهيل المدارس المتضررة من تفجير مرفأ بيروت

أطلقت منظمة اليونيسكو في بيروت، اليوم الخميس، خطة لإعادة تأهيل المدارس المتضررة من تفجير مرفأ بيروت في الرابع من شهر أغسطس الماضي.وفي مؤتمر صحفي عقده مدير مكتب اليونيسكو في بيروت، ميسون شهاب، ووزير التربية اللبناني طارق المجذوب، أعلنت اليونيسكو "أن 40 مدرسة رسمية وخاصة تضررت بسبب الانفجارات الأخيرة، ستستفيد من جهود إعادة التأهيل السريعة، كما سيتم تجهيز 94 مدرسة رسمية بمعدات جديدة، لتعويض تلك المتضررة من التفجير أيضا، على أن يتم الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل بحلول شهر شباط (فبراير) المقبل".وقال وزير التربية اللبناني: "إن المبادرات الأخوية والصديقة التي شهدها لبنان بعد أزماته المتراكمة، شكلت الضوء الذي يعطي الأمل في آخر النفق".وتأتي خطوة ترميم المدارس هذه في إطار مبادرة "لبيروت"، التي أطلقتها المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي، خلال زيارتها لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت.