رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بعد الاتفاق مع إسرائيل.. ترامب يعلن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:26 م
ترامب
ترامب
سارة الشلقاني
طباعة
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، برعاية أمريكية.

وقال ترامب، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»،: «المغرب اعترفت بأمريكا عام 1777، ومن ثم فمن المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية».

وتابع، في تغريدة أخرى: «لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار».

فيما أعلن في تغريدة منفصلة: «اختراق تاريخي آخر اليوم.. اثنان من أصدقائنا الكبار إسرائيل والمغرب اتفقا على وجود علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق ضخم للسلام في الشرق الأوسط».

موضوعات متعلقة

«لا تخففوا الملابس».. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

خلال ساعات.. مليون يورو في حساب فرجاني والتجديد رسميًا للزمالك

«مخدرات وقتل خطأ».. تفاصيل إحالة نجل وزير سابق للجنايات

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

الصور

image description

«ناقصنا أية».. مبادرة طلاب جامعة المنصورة لتطوير الذات

image description

تشييع جثمان نبيل فاروق لمقابر العائلة بالروبيكى

image description

وصول جثمان نبيل فاروق إلى المسجد للصلاة عليه

image description

بدء صلاة الجنازة على الكاتب نبيل فاروق (فيديو)

image description

وسط إجراءات احترازية.. أهالي الرحاب يودعون نبيل فاروق

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بمنح حافز نقدي لراغبي إحلال السيارات الملاكي بأخرى تعمل بالغاز

مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر لن تستخدم أى لقاح إلا بعد انتهاء التجارب

خاص| أول تعليق من نهضة بركان بعد قرار نقل السوبر الأفريقي إلى قطر

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2020

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

1 من كل 5 ألمان يشعر بالوحدة في أزمة كورونا

ستار بلاستيكي لعناق ماما نويل في البرازيل في خضمّ الوباء

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
رئيس «القابضة للصرف» يتفقد معدات التعامل مع الأمطار بـ«شركة الجيزة»
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تستقبل أعياد الكريسماس بحفلات متنوعة

أجرأ مقال لنبيل فاروق.. «لماذا لا يكتب رجال المخابرات مذكراتهم؟»

محمد جبريل يخص «الدستور» بتفاصيل 3 أعمال روائية جديدة

«ضي» يصدر مختارات قصصية من الأعمال الفائزة بمسابقة «ما بعد كورونا»