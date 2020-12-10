بعد الاتفاق مع إسرائيل.. ترامب يعلن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، برعاية أمريكية.وقال ترامب، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»،: «المغرب اعترفت بأمريكا عام 1777، ومن ثم فمن المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية».وتابع، في تغريدة أخرى: «لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار».فيما أعلن في تغريدة منفصلة: «اختراق تاريخي آخر اليوم.. اثنان من أصدقائنا الكبار إسرائيل والمغرب اتفقا على وجود علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق ضخم للسلام في الشرق الأوسط».