ترامب يعلن عن «اتفاق سلام» بين إسرائيل والمغرب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، توصل إسرائيل والمغرب إلى اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.وقال، عبر حسابه على موقع «تويتر»: "اختراق تاريخي آخر اليوم.. اثنان من أصدقائنا الكبار إسرائيل والمغرب اتفقا على وجود علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق ضخم للسلام في الشرق الأوسط".