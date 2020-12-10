ترامب يعلن عن «اتفاق سلام» بين إسرائيل والمغرب
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:15 م
سارة الشلقانيطباعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، توصل إسرائيل والمغرب إلى اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
وقال، عبر حسابه على موقع «تويتر»: "اختراق تاريخي آخر اليوم.. اثنان من أصدقائنا الكبار إسرائيل والمغرب اتفقا على وجود علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق ضخم للسلام في الشرق الأوسط".
وقال، عبر حسابه على موقع «تويتر»: "اختراق تاريخي آخر اليوم.. اثنان من أصدقائنا الكبار إسرائيل والمغرب اتفقا على وجود علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق ضخم للسلام في الشرق الأوسط".