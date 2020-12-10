العثور على رضيعة بجوار مجمع المدارس بالشروق

عثر أهالى مدينة الشروق صباح اليوم الخميس، على طفلة رضيعة بجوار مجمع المدارس بالمدينة ولم يستدل على أهليتها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص يفيد بالعثور على طفلة رضيعة بجوار مجمع المدارس بدائرة القسم ولم يتعرف عليها أحد من سكان المنطقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.