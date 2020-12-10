«هي قوية» كتاب جديد لسارة جمال عن «دار النخبة»

صدر حديثا عن دار النخبة للنشر والتوزيع كتاب هي قوية للكاتبة سارة جمال.الكتاب يتضمن مشوار نجاح وقوة 30 امرأة مصرية تسلط الكاتبة الضوء على أسرارهن وتفاصيل القوة عند المرأة، من خلال إجراء حوارات مع 30 امرأة مصرية نجحن في تحقيق القوة والتميز في حياتهن.تقول سارة جمال في تصديرها للكتاب:" أن لكل بطلة من بطلات هذا الكتاب حكاية استثنائية جعلتها قوية، وسيدات هذا الكتاب يمثلن إلى حد كبير سيدات مصر باختلاف أعمارهن وصورهن وأوضاعهن ومجالات عملهن وتخصصاتهن.ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول، الفصل الأول وهو "قوى ناعمة" ويمثل السيدات اللاتي يؤثرن في المجتمع بالفكر أو الفن أو الثقافة وغيرها من أدوات القوى الناعمة ويشمل 11 سيدة، والفصل الثاني "ضد الكسر" ويمثل السيدات اللاتي صبرن على الآلام المرض والإعاقة والفقد ويضم خمس سيدات.أما الفصل الثالث "ملهمات" فيعرض أصحاب المبادرات والأفكار الإيجابية وتحدثت فيه أربع سيدات، بينما الفصل الرابع "مثاليات" فيرمز إلى كل الأمهات اللاتي رزقن بأطفال من ذوي الإعاقة أو أصحاب أمراض نادرة وأصبحن بفضل رعايتهن أيقونات ونماذج يحتذى بها وبه ثلاث نماذج.وعبّرت سارة جمال عن سعادتها بهذا الكتاب لأنه يعبر عن واقع المرأة المصرية بشكل كبير، خاصة أن مصر مليئة بالكثير من النماذج من السيدات القويات المتميزات بحكايات وقصص مختلفة، اللاتي ينطبق عليهن وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي "عظيمات مصر صانعات السعادة والنجاح"، كما أن نماذج المرأة القوية عديدة ويصعب حصرها في مؤلف واحد.