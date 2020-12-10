الشرطة الأوروبية تفكك 25 عصابة في مداهمات ضد تهريب الأدوية

كشف محققون أوروبيون، اليوم الخميس، عن ضبط 25 عصابة إجرامية في مداهمات استهدفت الاتجار غير المشروع بالأدوية والمواد المنشطة.وأعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، اليوم الخميس، أنه تم القبض على 667 شخصا خلال العملية التي جرت في أنحاء أوروبا، وتم ضبط كميات كبيرة من المخدرات بلغت قيمتها نحو 73 مليون يورو ( 88 مليون دولار).واكتشف المحققون كميات كبيرة من العقاقير غير المشروعة والمزيفة في كثير من الأحيان، فضلا عن أطنان من المواد الكيميائية.ووفقا للوكالة الأوروبية للشرطة ومكافحة الجريمة، فإنها "صادرت كميات كبيرة من الأدوية المضادة للسرطان وأدوية معالجة ضعف الانتصاب والسودوإيفيدرين ومواد متنوعة من المنشطات (منظمات الهرمونات والأيض)، والعقاقير المخدرة ومسكنات الألم ومضادات الأستروجين ومضادات الفيروسات والمنومات ومضادات الهيستامين ومزيلات القلق".وقالت "يوروبول" إنه تم ضبط عشرة مختبرات سرية، وتم إغلاق أكثر من 450 موقعا على الإنترنت كانت تعرض بيع المخدرات.كما تم ضبط ما يقرب من 33 مليون جهاز طبي مزيف مهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مثل أقنعة الوجه (الكمامات) وأجهزة فحص الفيروس المميت ومجموعات التشخيص، وكذلك 70 ألف لتر من المطهرات.وجرى تنفيذ العملية في الفترة من مارس إلى سبتمبر، وقادها محققون من فنلندا وفرنسا واليونان وإيطاليا، وشارك فيها محققون من 27 بلدا.