رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الأوروبية تفكك 25 عصابة في مداهمات ضد تهريب الأدوية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:09 م
الشرطة الأوروبية
الشرطة الأوروبية
وكالات
طباعة
كشف محققون أوروبيون، اليوم الخميس، عن ضبط 25 عصابة إجرامية في مداهمات استهدفت الاتجار غير المشروع بالأدوية والمواد المنشطة.

وأعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، اليوم الخميس، أنه تم القبض على 667 شخصا خلال العملية التي جرت في أنحاء أوروبا، وتم ضبط كميات كبيرة من المخدرات بلغت قيمتها نحو 73 مليون يورو ( 88 مليون دولار).

واكتشف المحققون كميات كبيرة من العقاقير غير المشروعة والمزيفة في كثير من الأحيان، فضلا عن أطنان من المواد الكيميائية.

ووفقا للوكالة الأوروبية للشرطة ومكافحة الجريمة، فإنها "صادرت كميات كبيرة من الأدوية المضادة للسرطان وأدوية معالجة ضعف الانتصاب والسودوإيفيدرين ومواد متنوعة من المنشطات (منظمات الهرمونات والأيض)، والعقاقير المخدرة ومسكنات الألم ومضادات الأستروجين ومضادات الفيروسات والمنومات ومضادات الهيستامين ومزيلات القلق".

وقالت "يوروبول" إنه تم ضبط عشرة مختبرات سرية، وتم إغلاق أكثر من 450 موقعا على الإنترنت كانت تعرض بيع المخدرات.

كما تم ضبط ما يقرب من 33 مليون جهاز طبي مزيف مهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مثل أقنعة الوجه (الكمامات) وأجهزة فحص الفيروس المميت ومجموعات التشخيص، وكذلك 70 ألف لتر من المطهرات.

وجرى تنفيذ العملية في الفترة من مارس إلى سبتمبر، وقادها محققون من فنلندا وفرنسا واليونان وإيطاليا، وشارك فيها محققون من 27 بلدا.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمنح حافز نقدي لراغبي إحلال السيارات الملاكي بأخرى تعمل بالغاز

للطلاب و المعلمين.. خطوات تسجيل دخول الحساب الإلكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg

«لا تخففوا الملابس».. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

الصور

image description

«ناقصنا أية».. مبادرة طلاب جامعة المنصورة لتطوير الذات

image description

تشييع جثمان نبيل فاروق لمقابر العائلة بالروبيكى

image description

وصول جثمان نبيل فاروق إلى المسجد للصلاة عليه

image description

بدء صلاة الجنازة على الكاتب نبيل فاروق (فيديو)

image description

وسط إجراءات احترازية.. أهالي الرحاب يودعون نبيل فاروق

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بمنح حافز نقدي لراغبي إحلال السيارات الملاكي بأخرى تعمل بالغاز

مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر لن تستخدم أى لقاح إلا بعد انتهاء التجارب

خاص| أول تعليق من نهضة بركان بعد قرار نقل السوبر الأفريقي إلى قطر

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2020

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

1 من كل 5 ألمان يشعر بالوحدة في أزمة كورونا

ستار بلاستيكي لعناق ماما نويل في البرازيل في خضمّ الوباء

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
رئيس «القابضة للصرف» يتفقد معدات التعامل مع الأمطار بـ«شركة الجيزة»
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تستقبل أعياد الكريسماس بحفلات متنوعة

أجرأ مقال لنبيل فاروق.. «لماذا لا يكتب رجال المخابرات مذكراتهم؟»

محمد جبريل يخص «الدستور» بتفاصيل 3 أعمال روائية جديدة

«ضي» يصدر مختارات قصصية من الأعمال الفائزة بمسابقة «ما بعد كورونا»