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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وفاتان و1828 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:37 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة و1828 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن الوزارة قولها، إن من بين إجمالي الإصابات 318 حالة خطيرة، و100 مريض يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، موضحة أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 2934 وفاة، و351044 إصابة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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