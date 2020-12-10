وفاتان و1828 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة و1828 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن الوزارة قولها، إن من بين إجمالي الإصابات 318 حالة خطيرة، و100 مريض يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، موضحة أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 2934 وفاة، و351044 إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.