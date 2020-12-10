هبوط الأسهم الأمريكية عند الفتح بعد صعود طلبات إعانة البطالة
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:18 م
وكالاتطباعة
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الفتح اليوم الخميس إذ تنبئ قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بتعثر التعافي في سوق العمل، بينما تتواصل المفاوضات بشأن تحفيز اقتصادي جديد.
نزل المؤشر داو جونز الصناعي 114.73 نقطة بما يعادل 0.38 بالمئة إلى 39954.08 نقطة، وهبط ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 19.11 نقطة أو 0.52 بالمئة ليسجل 3653.71 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 98.80 نقطة أو 0.80 بالمئة إلى 12240.15 نقطة.
نزل المؤشر داو جونز الصناعي 114.73 نقطة بما يعادل 0.38 بالمئة إلى 39954.08 نقطة، وهبط ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 19.11 نقطة أو 0.52 بالمئة ليسجل 3653.71 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 98.80 نقطة أو 0.80 بالمئة إلى 12240.15 نقطة.