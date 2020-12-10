تحرير 372 محضر مخالفات متنوعة في حملة للمرافق بدمياط

واصلت شرطة المرافق بدمياط، برئاسة العميد أشرف الصعيدى حملاتها بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن لتنفيذ هذه الأعمال بجميع المناطق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتصدى للمخالفات، والتعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة هذا إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضارى العام.حيث أسفرت تلك الحملات المُنفذة خلال هذا الأسبوع، عن تحرير ٣٧٢ محضر لضبط مخالفات متعددة "إشغال طريق، بائع متجول، ومخالفات بيئية" فضلًا عن تنفيذ الإزالة الفورية لعدد ٣٢٥ مخالفة تم رصدها، بالإضافة إلى مصادرة ١٦٩ مضبوطات متنوعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.