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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الجارديان»: تحالف فرنسي مصري يوناني لصد عدوان تركيا بالمنطقة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:24 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذل جهود ضخمة لمنع الاتحاد الأوروبي من فرض أي عقوبات على تركيا خلال قمة الزعماء اليوم الخميس.

وقال كبير مستشاري الرئيس التركي إن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية على تركيا ستؤدي إلى نتائج عكسية وستجعل فقط فرصة التوصل إلى اتفاق بشأن المنافسة اليونانية التركية المتزايدة في شرق البحر المتوسط ​​بشأن موارد الغاز أكثر صعوبة.

وفقا للصحيفة، تقترح مسودة الخطة عقوبات على الشركات والأفراد الأتراك المسئولين عن التنقيب في المياه المتنازع عليها، لكنها تقول إن الخطط التفصيلية ستحتاج إلى أن يضعها رئيس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من الآن وحتى اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي المقبل في مارس، مما يمنح الوسطاء ثلاثة أشهر أخرى لمعرفة ما إذا كانت المحادثات يمكن أن تؤمن حلًا.

وسيسمح الاقتراح للاتحاد الأوروبي "بإعداد قوائم إضافية" على أساس قائمة العقوبات المعمول بها بالفعل منذ عام 2019 و"إذا لزم الأمر، العمل على تمديد" نطاقها.

وأوضحت الصحيفة أن فرنسا بالاشتراك مع اليونان تضغط لعقوبات "قطاعية" مبكرة وأوسع نطاقًا على الاقتصاد التركي.

بينما تعمل ألمانيا كوسيط وتضغط على تركيا لعدم إرسال سفينتها الاستكشافية Oruç Reis إلى المياه اليونانية.

وتابعت الصحيفة أن فرنسا بالتحالف مع اليونان ومصر والإمارات العربية المتحدة وقبرص، تحاول تشكيل قوي ضد تركيا لصد عدوانها في المنطقة.

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