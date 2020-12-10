«المركزي الأوروبي» يخفض توقعاته للنمو بمنطقة اليورو في 2021

خفّض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، توقعاته للنمو في العام 2021، بسبب الموجة الثانية من وباء كوفيد- 19، لكنه توقع انتعاشًا اقتصاديًا أقوى اعتبارًا من 2022، على ما أعلنت رئيسته كريستين لاغارد، خلال مؤتمر صحفي.ويتوقع البنك المركزي الأوروبي نمو إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بنسبة 3.9% في 2021 و4.2% العام 2022 و2.1% العام 2023، بعد انكماش بنسبة 7.3% في 2020.كانت توقعات سبتمبر تتحدث عن انتعاش بنسبة 5،0% في 2021 و3،2% في 2022.