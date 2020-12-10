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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأدوية الأوروبية»: الهجوم الإلكتروني ضدها لن يؤثر على تسليم اللقاحات

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:10 م
الهجوم الإلكتروني
الهجوم الإلكتروني
وكالات
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أعلنت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، عن أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة على مدى أسبوعين لن يؤثر على جدول تسليم اللقاحات.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك "تعرّضنا لهجوم إلكتروني في الأسبوعين الأخيرين" مضيفةً "يمكنني أن أؤكد لكم أن ذلك لن يؤثر على المهل المقررة لتسليم اللقاحات ونحن نعمل بكامل طاقتنا".

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