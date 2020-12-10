«الأدوية الأوروبية»: الهجوم الإلكتروني ضدها لن يؤثر على تسليم اللقاحات

أعلنت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، عن أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة على مدى أسبوعين لن يؤثر على جدول تسليم اللقاحات.وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك "تعرّضنا لهجوم إلكتروني في الأسبوعين الأخيرين" مضيفةً "يمكنني أن أؤكد لكم أن ذلك لن يؤثر على المهل المقررة لتسليم اللقاحات ونحن نعمل بكامل طاقتنا".