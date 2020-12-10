تراجع صادرات الغاز الطبيعي الروسية 7.7% في أكتوبر

أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الخميس، تراجع صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا والصين 7.7% على أساس سنوي في أكتوبر إلى 17.9 مليار متر مكعب.لكنها زادت نحو 11% مقارنة مع سبتمبر.وتفيد الإحصاءات بأن إمدادات الغاز الروسي إلى الخارج من محتكر صادرات الغاز شركة جازبروم انخفضت 11.4% بين يناير وأكتوبر إلى 159 مليار متر مكعب، في حين انخفضت قيمة مبيعات الغاز لتلك الفترة 44% إلى 19 مليار دولار.وبلغت قيمة مبيعات أكتوبر 2.6 مليار دولار، ومتوسط سعر التصدير 145.4 دولار للألف متر مكعب، حسب أرقام الجمارك.