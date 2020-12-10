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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الفيوم تنظم المؤتمر الأول لقسم النساء والتوليد بكلية الطب

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:58 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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شهد الدكتور عبدالحميد عبدالتواب، رئيس جامعة الفيوم الأسبق، والأستاذ الدكتور خالد الخشاب، عميد كلية الطب السابق، والدكتور محمد كمال سيف النصر، وكيل كلية الطب السابق لشئون التعليم والطلاب، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قسم النساء والتوليد الأول والذي يعقد في الفترة من 11-10 ديسمبر 2020 برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالسميع عبدالمنعم، رئيس قسم النساء والولادة بالكلية، اليوم الخميس، بمنتجع نورياس على ضفاف بحيرة قارون.

وقال عبدالحميد عبدالتواب، إنه عاصر تطور قسم النساء والتوليد منذ أن كان وكيلًا للكلية وحتى أضحى رئيسًا للجامعة وأن الجهد الكبير والمتميز الذي بذله أبناء القسم لإنجاح مؤتمرها الأول سيترجم في شكل توصيات علمية دقيقة ذات مردود عظيم على المجتمع الطبي.

ووجه خالد الخشاب الشكر لضيوف المؤتمر لمشاركتهم الفعالة في فعاليات وجلسات المؤتمر.

وأوضح عبدالسميع عبدالمنعم أنه سيتم التركيز خلال المؤتمر على التغيرات والتحديات الحديثة في مجال النساء والولادة وطب الأجنة من خلال مناقشة الجديد في موضوعات تشوهات الأجنة وضعف الخصوبة والسمنة وتأثيرها على الحمل وتأثير فيروس كورونا على الحمل، بالإضافة إلى الجديد في مجال الأجهزة التشخيصية والأدوية الحديثة.

وقامت الطالبة رفيدة مدحت بتقديم عرض لتطور عمليات ختان الإناث وتأثيراتها النفسية والجسدية، وأيضًا تطور التشريع المصري، وصولًا لمرحلة تجريمها والمسئولية الأخلاقية لمقدمي الخدمة الصحية تجاه تلك الجريمة.

كما قامت الطالبة سارة خالد باستعراض مراحل التطور التشخيصي للأطفال المصابين بمتلازمة داون وصولًا لتشخيص تلك الحالات فى مرحلة الجنين.

وقد قام عبدالسميع عبدالمنعم بإهداء دروع التقدير الدكتور عبدالحميد عبدالتواب، والدكتور خالد الخشاب ولاسم المرحومة الدكتورة وسام الديب.

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