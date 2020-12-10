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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مهرجان سالزبورج النمساوي يتوخى الحذر بشأن موسمه المقبل بسبب كورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:23 م
مهرجان سالزبورج النمساوي
مهرجان سالزبورج النمساوي
وكالات
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يرغب مهرجان سالزبورج النمساوي في تقديم برنامج كامل في موسمه المقرر العام المقبل، عندما ستتوفر اللقاحات المضادة لمرض (كوفيد19-) الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن المنظمين قالوا اليوم الخميس، إنهم يمتنعون عن بيع التذاكر حتى يتضح الوضع بشأن الوباء.

وكان أكبر حدث عالمي للموسيقى والمسرح الكلاسيكي، قرر في أغسطس الماضي عدم إلغاء موسمه هذا العام، وتقديم برنامج ذي قائمة عروض مخفضة، في ظل قيود صحية مشددة.

ويخطط المهرجان في تموزيوليو وآبأغسطس من عام 2021، لتقديم العديد من الإنتاجات التي لم يكن من الممكن عرضها خلال الموسم المئوي لسالزبورج هذا العام.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج المقبل إنتاج أوبرا "دون جيوفاني" للموسيقار العالمي فولفجانج أماديوس موتسارت وغيرها من العروض.

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