الرئيس التونسي يلوح باتخاذ تدابير لضمان استمرارية الدولة

لوح الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، باتخاذ قرارات وتحمل مسؤوليته، في ظل التوتر السياسي الذي يحيط بمؤسسات الحكم وموجة الاحتقان الاجتماعي في الشوارع.ويأتي تلميح الرئيس التونسي، في أعقاب أعمال عنف وفوضى سادت أعمال البرلمان قبل أيام، حذر بعدها باتخاذ تدابير عبر الدستور ولكنه لم يفصح عنهاوقال "سعيد"، اليوم، في مدينة صفاقس أثناء تدشينه مستشفى جديد "الدولة التونسية يجب أن تستمر بمرافقها العمومية وأنا مؤتمن عليها، لن أترك الدولة تتقاذفها الأرجل أو الحسابات السياسية"، وتابع "سأتخذ القرارات المناسبة ولن أتأخر عن اللحظة، سأتحمل مسؤوليتي كاملة".وبموازاة أزمة المؤسسات تفشت منذ أسابيع احتجاجات في عدة مناطق تسببت في تعطل الإنتاج، والتزويد لمواد أساسية وقطع الطرق.وأضاف "في إطار القانون وفي إطار الشرعية نحترم الجميعن ولكن تونس فوق كل الاعتبارات والترتيبات التي تظهر في العلن ولكن أكثرها في الخفاء".وفشل البرلمان المنتخب في 2019 في منح الثقة للحكومة الأولى المقترحة في يناير الماضين واضطر الرئيس بنص الدستور لتكليف رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ، بتكوين حكومة جديدة سرعان ما استقالت بعد أشهر لشبهات فساد.ويقود هشام المشيشي المكلف أيضا من قبل "سعيد" حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي، ولكنه يواجه صعوبات في حلحلة الوضع الاقتصادي.وتعيش تونس انتقالا سياسيا منذ 10 سنوات مشوبا بالتعثر بجانب صعوبات اقتصادية جمة واحتجاجات اجتماعية متواترة للمطالبة بفرص عمل وبتحسين ظروف العيش في المناطق المهمشة والفقيرة.