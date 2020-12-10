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سياسي

«الإمارات للمحامين» تعلن دعمها لرئيس وأمين اتحاد المحامين العرب

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:10 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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أرسلت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الخميس، خطابًا إلى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أعلنت فيه أنها ترفض وتشجب كافة الاعتداءات وأساليب القمع التي تعرض لها النقيب رجائي عطية.

كما أكدت رفضها اقتحام مقر الاتحاد من قبل أشخاص لا ينتمون إليه أصلًا ومنتهيه ولايتهم فيه، ويعتبرون في حكم المعدوم.

وواصلت: نرفض أيضًا تصرف البعض المحسوبين على أشخاص لا يعرفون للقانون طريق أو للشرعية بيان، ومستأجرين من قبل أشخاص مغرضة وحاقدة، ونرفض أيضًا ما يسمونه سحب الثقة من الأمين العام للاتحاد الأستاذ ناصر الكريوين، إذ ننكر ونشجب هذا التصرف المعدوم قانونا، والذي يسمونه عبث الجهلاء.

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